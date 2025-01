Poklicala na številko v sili in priznala: Utopila sem svojega otroka

Za mamo so odredili enomesečni pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, vplivanja na priče in težkih okoliščin kaznivega dejanja.

Na terenu je več kot 70 reševalcev, policistov, članov civilne zaščite, ki prečesavajo vsak kotiček reke in obale, da bi le našli pogrešano deklico.

Vzporedno potekajo še hišne preiskave, preiskovalci so že zaslišali vse družinske člane, med njimi moža, sestro, mamo in znance.

Preiskovalci so pregledali tudi varnostne kamere, da bi razjasnili pot, po kateri je mama z otrokom, ki je najverjetneje že umrl, prišla do reke. Šele ko bodo truplo deklice našli, bodo lahko ugotavljali, ali je bil vzrok smrti utopitev ali je deklica umrla že prej. Po prvih poročanjih sicer ni bilo jasno, ali je mama deklico utopila.

"Z otrokom sem vstopila v reko," je 15. januarja ob 16.10 mama po telefonu javila na številko za klice v sili, kjer so jo prosili, naj jim pove, kje se nahaja. Mama je odgovorila le: "Utopila sem svojega otroka."

Mami so takoj ukazali, naj skuša rešiti otroka. "Ne. Utopil se je," jim je odgovorila 34-letnica, ki je otroka po lastnih navedbah nato spustila v mrzlo Savo, izseke klica navajajo hrvaški mediji. Od matere so že po telefonu želeli pridobiti več informacij, v vmesnem času pa so na območje že poslali vse interventne službe.