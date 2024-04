'Če je Danka deklica s posnetka na Dunaju, potem gre za trgovino z ljudmi'

Več kot teden dni teče, od kar je neznano kam izginila komaj dveletna Danka Ilić iz Banjskega polja pri Boru. Pojavili so se sicer sumi, da je bila deklica videna v spremstvu dveh žensk na Dunaju, avstrijska policija pa je nemudoma začela preiskavo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Oglasil se je tudi Dankin oče Miloš in znova izrazil željo, da se njegova hčerka vrne domov živa in zdrava. "Policija opravlja svoje delo in jaz ji zaupam," je dejal za Blic. Dankina mama in babica nista želeli dati izjave. Očeta in mamo pogrešane so v preteklih dneh večkrat zaslišali v okviru preiskave skrivnostnega izginotja deklice, piše Telegraf. Prav tako je bil zaslišan njen stric.

Pred dnevi je v javnosti odjeknila novica, da so zaslišali tudi policista iz Bora zaradi suma dajanja informacij v zvezi s preiskavo, vendar ni znano, kakšne podatke je dajal in komu.

Tiskovni predstavnik dunajske policije je sicer dodal, da je največja težava, da je od nastanka videa do obvestila avstrijski policiji minilo preveč časa. Šlo naj bi namreč za deset ur. "Dunajska policija poskuša najti obe ženski, ki sta na posnetku," je povedal o primeru pogrešane Danke.

Tudi srbski veleposlanik v Avstriji Marko Blagojević je dejal, da pričakujejo identifikacijo otroka s posnetka, narejenega na Dunaju, da bi ugotovili, ali gre res za izgubljeno dveletnico, poroča Nova.rs. Veleposlaništvo Srbije na Dunaju naj bi bilo v stalnem stiku z avstrijsko policijo, prav tako so o izginotju deklice obvestili tamkaj živeče Srbe, je Blagojević pojasnil za Tanjug.

"Če je Danka prestopila mejo, pomeni, da je bilo po prijavi izginotja vse opravljeno zelo hitro," je opozorila. "Kar je spodbudno, je to, da Danka pozna svoje ime in se bo nanj odzvala." Vse državljane je ob tem opozorila, naj policiji ne dajejo nepreverjenih podatkov, saj s tem le upočasnjujejo preiskavo.

Kot je za Blic pojasnila direktorica Inštituta za kriminološke in sociološke preiskave Ivana Stevanović , gre v primeru, da je na Dunaju bila videna Danka, za trgovino z ljudmi.

Medtem je majorka policije Bojana Otović Pjanović za RTS poudarila, da iskanje pogrešane še naprej vztrajno poteka in da se preverja tudi najmanjši indic, da je kakšna oseba lahko povezana z deklico.

Poudarila je, da je treba upoštevati tudi to, da je deklica izginila v bližini meje z Bolgarijo in Romunijo. "Trg zahodne Evrope in bogatih držav joče po posvojitvah otrok. Obstajal je tudi sum zahtevanja odkupnine, a kot vemo, družina ni v takšnem finančnem stanju, da bi kdo od nje zahteval odkupnino," je dodala Stevanovićeva.

Poleg tega je Stevanovićeva izpostavila dejstvo, da vsi reševalni psi in policisti niso našli nobenih znakov, da se je deklica nahajala v bližini kraja izginotja. "Vse so naredili, celotno vas so obrnili, Danke pa tam ni bilo."

Kot je priznala, globoko verjame, da Danke tam že dolgo ni več, saj bi jo verjetno do sedaj že našli. "Mislim, da je zelo hitro zapustila naše ozemlje, a to je samo moj sum in domneva."