Iskanje izginulega novorojenčka na Dunaju se nadaljuje

V četrtek popoldne so bile uradne informacije še zelo skope, pozno zvečer pa je dunajska policija sporočila, da so bili o izginulem dojenčku obveščeni popoldne. Ob 12.30 je medicinska sestra vstopila v sobo matere, a novorojenčka v posteljici ni bilo. Mati je malo pred tem zapustila sobo, ko se je vrnila, je dejala, da ne ve, kje je dojenček, so policisti zapisali v sporočilu za javnost.

Mati je trenutno deležna psihološke oskrbe v bolnišnici. Kot poroča Heute, so med glavnimi osumljenci tudi družinski člani, ki naj bi jih že zaslišali.

Avstrijski mediji so pred tem poročali, da naj bi izginotje najprej opazila mama in takoj sprožila alarm. Po njihovih informacijah je izginila novorojenka, stara dober teden dni.

Policija je takoj začela z intenzivno iskalno akcijo, območje okoli klinike so zaprli, pregledali pa so vsak kotiček. Pregledovali so tudi torbe kolesarjev.

Iskalno akcijo so kmalu razširili tudi na ostale predele mesta, aktivirali so reševalnega psa, ki je reševalce usmeril proti smetnjaku. Ugotovili so, da je bil koš pred kratkim izpraznjen. Že popoldne so izsledili smetarski tovornjak in ga tudi natančno pregledali, a dojenčka ali kakršnih koli sledi niso našli. Aktivirali so tudi policijski dron.

Oddelek za zdravljenje bolnih novorojenčkov se nahaja v pritličju stavbe. Dunajsko zdravniško združenje je za ORF pojasnilo, da so vrata oddelka ponavadi zaprta, saj morajo obiskovalci pozvoniti na domofon, osebje pa jih spusti v oddelek le, če imajo pooblastilo za dostop.