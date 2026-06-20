Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Iskanje osemletnega dečka ob Dravi poteka že četrti dan

Selnica Podravska, 20. 06. 2026 09.04 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Iskalna akcija na reki Dravi

V iskalni akciji osemletnega dečka v bližini hrvaške Selnice Podravske sodeluje 110 ljudi, ki neumorno preiskujejo reko in njene bregove. Vključena je policija, gasilci, lokalna reševalna služba, pomagajo pa tudi reševalne službe iz sosednjih županij, predstavniki Rdečega križa in številni prostovoljci. Reka je nepredvidljiva, pogoji pa zahtevni.

"Razmere na terenu so takšne, kot so – okoli 30 stopinj Celzija, kar pomeni, da je težko zdržati šest ali sedem ur na nogah. Kar zadeva reko Dravo, je vedno muhasta in nepredvidljiva, razmere in prehodnost ob bregovih pa so zelo težke," je po poročanju Net.hr povedal Zvonimir Habijan, poveljnik gasilske brigade Koprivniško-križevške županije.

Na terenu so vse enote policistov, potapljači, intervencijske enote policijske uprave Koprivnica-Križevci in druge reševalne službe, je sporočila tiskovna predstavnica policije Dijana Žagar.

Kot smo že poročali, je deček izginil v sredo zvečer med igro na nelegalnem kopališču, ki ga domačini uporabljajo že leta. Po njihovih besedah se v zadnjih 50 letih tukaj ni zgodila nobena tragedija, tega kraja pa da nikoli niso imeli za posebej nevarnega.

Preberi še Obsežna iskalna akcija na Dravi, izginil osemletni deček

"Že kot otrok sem se tukaj ves čas kopal. Zdaj imam svoje otroke in tudi oni plavajo, ampak znajo dobro plavati. Smo pa vedno z njimi," je povedal Nenad Halapio, prebivalec Selnice Podravske.

"Vsak odrasel ve, da je Drava vedno nevarna, da je hitra, razburkana in muhasta ter da moramo biti vedno previdni," je povedal tudi Ivan Sabolić, župan občine Legrad.

Z iskanjem dečka nadaljujejo tudi danes. Z droni, peš in s čolni preiskujejo skoraj 10 kilometrov obrežja in reke, od kraja izginotja proti Donji Dubravi.

"Tisti dan, ko se je zgodilo, je bilo vse pod vodo. V vodi so drevesa, celotne krošnje dreves, ki so se podrle, in to predstavlja veliko nevarnost," pa je še dodal Habijan.

iskanje deček drava hrvaška reka

V železniški nesreči umrl strojevodja, več deset ljudi poškodovanih

24ur.com Obsežna iskalna akcija na Dravi, izginil osemletni deček
24ur.com Deli Valencie še vedno pod vodo, rdeče opozorilo tudi za Barcelono
24ur.com Po avgustovskih poplavah: smo bagre prehitro spustili v reke?
24ur.com V BiH dan žalovanja, prebivalci v strahu pred novimi padavinami
24ur.com V nesreči na narasli reki umrlo najmanj 76 ljudi, večinoma ženske in otroci
24ur.com Hišam, ki so povodenj preživele, zdaj grozijo še plazovi
24ur.com Kako bo vlada pomagala posameznikom, prizadetim v poplavah?
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
bibaleze
Portal
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
Fantastičen trik za pakiranje otroških oblačil
Fantastičen trik za pakiranje otroških oblačil
En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?
En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?
Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice
Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice
zadovoljna
Portal
To je najbolj slavna 13-letnica
Dnevni horoskop: Ribe bodo v svojem svetu, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ribe bodo v svojem svetu, dvojčke čaka živahen dan
Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Le redki poznajo to plat Johnnyja Deppa
Le redki poznajo to plat Johnnyja Deppa
vizita
Portal
Znaki, da s prehranskimi dopolnili resno pretiravate
Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal
Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal
Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa
Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa
5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici
5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici
cekin
Portal
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
moskisvet
Portal
Zapustili samostan in se poročili: redovnici, ki sta šli proti vsem pravilom
Koliko trebušnjakov lahko naredite? Poglejte, koliko bi jih morali glede na svoja leta
Koliko trebušnjakov lahko naredite? Poglejte, koliko bi jih morali glede na svoja leta
Zvezdnica priznala: Za razpad zakona sem kriva tudi sama
Zvezdnica priznala: Za razpad zakona sem kriva tudi sama
Šok v svetu televizije: Zvezdnik umrl v ognjenem peklu
Šok v svetu televizije: Zvezdnik umrl v ognjenem peklu
dominvrt
Portal
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Nekoč nogometni idol, danes čebelar: David Beckham navdušil z novo strastjo
Nekoč nogometni idol, danes čebelar: David Beckham navdušil z novo strastjo
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
okusno
Portal
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara
Testenine s hladno omako, ki jih pripravite v samo 10 minutah
Testenine s hladno omako, ki jih pripravite v samo 10 minutah
voyo
Portal
Dungeons & Dragons: Čast med tatovi
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763