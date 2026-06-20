Iskanje osemletnega dečka ob Dravi poteka že četrti dan

Na terenu so vse enote policistov, potapljači, intervencijske enote policijske uprave Koprivnica-Križevci in druge reševalne službe, je sporočila tiskovna predstavnica policije Dijana Žagar .

"Razmere na terenu so takšne, kot so – okoli 30 stopinj Celzija, kar pomeni, da je težko zdržati šest ali sedem ur na nogah. Kar zadeva reko Dravo, je vedno muhasta in nepredvidljiva, razmere in prehodnost ob bregovih pa so zelo težke ," je po poročanju Net.hr povedal Zvonimir Habijan , poveljnik gasilske brigade Koprivniško-križevške županije.

Kot smo že poročali, je deček izginil v sredo zvečer med igro na nelegalnem kopališču, ki ga domačini uporabljajo že leta. Po njihovih besedah se v zadnjih 50 letih tukaj ni zgodila nobena tragedija, tega kraja pa da nikoli niso imeli za posebej nevarnega.

"Že kot otrok sem se tukaj ves čas kopal. Zdaj imam svoje otroke in tudi oni plavajo, ampak znajo dobro plavati. Smo pa vedno z njimi," je povedal Nenad Halapio, prebivalec Selnice Podravske.

"Vsak odrasel ve, da je Drava vedno nevarna, da je hitra, razburkana in muhasta ter da moramo biti vedno previdni," je povedal tudi Ivan Sabolić, župan občine Legrad.

Z iskanjem dečka nadaljujejo tudi danes. Z droni, peš in s čolni preiskujejo skoraj 10 kilometrov obrežja in reke, od kraja izginotja proti Donji Dubravi.

"Tisti dan, ko se je zgodilo, je bilo vse pod vodo. V vodi so drevesa, celotne krošnje dreves, ki so se podrle, in to predstavlja veliko nevarnost," pa je še dodal Habijan.