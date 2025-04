Trojni umor v Nemčiji: na pomoč najprej poklicala ženska, ki je kmalu zatem umrla

Majhno nemško mestece je pretresla nasilna smrt tričlanske družine. Policija je, potem ko so prejeli klic na pomoč, v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah vdrla v stanovanjsko hišo in v njej odkrila tri trupla. Žrtve so 47-letni moški, 44-letna ženska in 16-letni fant. Kot je razkrila policija, so klic na pomoč prejeli v nedeljo ob 3.45. Iz hiše jih je poklicala ženska, ki je bila takrat še živa.