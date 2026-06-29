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Iskanje osvežitve se je končalo tragično: umrli oče, 10-letni sin in 22-letnik

Dunaj, 29. 06. 2026 13.48 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
N.Š.
utopitev

V času, ko Evropo pesti izjemen vročinski val in se številni pred visokimi temperaturami zatekajo k rekam in jezerom, se je v avstrijski zvezni deželi Predarlska zgodila tragična nesreča. V reki Ill pri Bludenzu so umrli trije ljudje – 40-letni oče, njegov desetletni sin in 22-letni moški.

Nesreča se je zgodila v nedeljo popoldne na priljubljenem naravnem kopališču pod slapom. Desetletni deček in 22-letnik sta skočila z roba slapa v tolmun, kjer se je že kopal dečkov oče. Vse tri je nato zajel močan vodni vrtinec, ki jih je potisnil proti dnu približno 2,5 metra globoke reke. Zaradi izjemno močnega povratnega toka niso več mogli priplavati na površje.

Tragedijo je z obale opazoval dečkov dedek oziroma tast 40-letnika. Nemudoma je skočil v reko in iz vrtinca uspel potegniti nezavestnega zeta. Drugi očividec je iz vode izvlekel še 22-letnika, vendar je ta kljub takojšnjemu oživljanju umrl na kraju nesreče.

Desetletnega dečka so reševalci našli šele nekaj minut pozneje približno 300 metrov nižje po toku reke. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Feldkirchu, kjer je zvečer umrl. Njegov oče je boj za življenje izgubil v ponedeljek zjutraj.

V obsežni reševalni akciji je sodelovalo več kot 180 pripadnikov gasilcev, vodnih reševalcev, policije, Rdečega križa ter helikopterskih ekip, psihološko pomoč pa so nudili svojcem, očividcem in reševalcem.

Preiskava še poteka. Po prvih ugotovitvah vodostaj reke zaradi vročinskega vala in suše ni bil neobičajno visok, temveč je bila Ill celo nizkovodna. Strokovnjaki opozarjajo, da so prav pod slapovi lahko tudi ob nizkem vodostaju izjemno nevarni vodni vrtinci, iz katerih se pogosto ne morejo rešiti niti izkušeni plavalci.

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KOMENTARJI3

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NeXadileC
29. 06. 2026 15.13
Pa oglejte si rečico Hubelj v Ajdovščini. Ima kar nekaj nizkih slapov na toku skozi kraj. Nizkih, recimo pol metra. Globina vode na tem delu toka je majhna. Vrtinci pod slapčki ujamejo smeti, prazne plastenke in podobno, in nič ne gre nikamor naprej več, pod vsakim slapčkom, kljub toku. Parkurano. To je to.
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0 0
devlon
29. 06. 2026 14.20
tragično je tud, da nas je veliko, ki najdemo ohladitev doma pod klimo, ob filmskih maratonih... Ni razburljivo, se pa preživi
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+7
7 0
hojladri123
29. 06. 2026 14.58
Umiranje na obroke oziroma na dolge proge pač
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-2
1 3
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