Iskanje podmornice: na območju, kjer je izginila, zaznali pokajoče zvoke

Iskalna akcija za podmornico, ki se je preselila v globoke vode, je morda obrodila sadove. Kanadsko letalo, opremljeno s sonarjem, je namreč v 30-minutnih intervalih zaznalo 'pokajoče' zvoke, ki prihajajo z območja, kjer je izginila podmornica.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Med iskanjem Titana naj bi zaznali pokajoče zvoke iz pogrešane podmornice, poroča CNN. Sklicujejo se na zaupne informacije ameriške vlade. Uradnega odziva oziroma potrditve o zvočnih signalih, ki bi lahko prihajali iz pogrešane podmornice, še ni. Kot poročajo mediji, naj bi se v 30-minutnih intervalih z območja, kjer je izginila podmornica, slišali pokajoči zvoki, ki bi lahko bili zvočni signali. Na območje so pripeljali dodaten sonar in tudi štiri ure potem, ko so ga prvič zaznali, so še vedno slišali enak zvok, še poročajo. CNN dodaja, da naj bi ujeli še več zvokov, ki dajejo upanje, da so potniki v podmornici še vedno živi.

icon-expand Podmornica Titan FOTO: AP

Ameriške in kanadske iskalne ekipe bijejo bitko s časom, da bi našle turistično podmornico, ki je izginila med nedeljskim potapljanjem do razbitin Titanika. Na krovu je pet ljudi, kisika pa vedno manj. Med ujetimi potniki sta potrjeno tudi britanski poslovnež in 'gospod Titanik'. Iskanje se širi tudi v globine morja.

icon-expand Podmornica Titan FOTO: AP