Iskanje podmornice v odločilni fazi: ostalo le še za nekaj ur kisika

Po podatkih ameriške obalne straže je kanadsko letalo v torek in sredo na območju iskanja zaznalo podvodne zvoke. Uradniki so povedali, da ne vedo, kaj je zvoke povzročilo, robotsko plovilo, ki je doslej preiskovalo območje, pa je dalo negativne rezultate. Poslali so dodatna plovila na daljinsko upravljanje.

"Oprema, ki je na kraju in ki prihaja, je najbolj izpopolnjena na svetu in zagotovo lahko doseže te globine," je dejal izvršni direktor kanadskega podjetja Horizon Maritime Sean Leet.

V iskalni operaciji so razširili območje iskanja, tako da sedaj obsega območje, ki je dvakrat večje od Slovenije v globini štirih kilometrov pod gladino oceana. Ameriška obalna straža ocenjuje, da bi lahko na podmornici zmanjkalo kisika danes ob 7.18 po vzhodnem ameriškem času oz. ob 13.18 po srednjeevropskem času. Reševalne ekipe kljub temu ostajajo optimistične.

Kapitan Jamie Frederick je dejal, da so zaznani zvoki ponudili priložnost za zožitev iskanja, a njihove točne lokacije še niso uspeli določiti. "Če smo odkriti, ne vemo, kje so," je priznal.