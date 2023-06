Iskanje pogrešane podmornice se nadaljuje, ostalo jim je le še za štiri dni kisika

Ameriške in kanadske iskalne ekipe bijejo bitko s časom, da bi našle turistično podmornico, ki je izginila med nedeljskim potapljanjem do Titanika. Na krovu je bilo pet ljudi, ostalo pa naj bi jim še za štiri dni kisika. Reševalna akcija se je nadaljevala celo noč, vendar zaenkrat o plovilu ni še nobenega znaka.

Stik s podmornico, ki pelje turiste do razbitin Titanika se je končal približno uro in 45 minut po potopu. Reševalna akcija se je nadaljevala celo noč, v sredini Atlantika, pri reševanju pa sodelujejo tako vladne agencije, mornarici Kanade in ZDA ter globokomorska podjetja. "Trenutno se osredotočamo na to, da na območje prenesemo čim več zmogljivosti," je na novinarski konferenci povedal kontraadmiral John Mauger iz ameriške obalne straže. Pri iskanju plovila so doslej uporabljali vojaška letala, podmornico in sonarske boje.

icon-expand Podmornica Titan FOTO: AP

Titanikova razbitina leži približno 700 km južno od mesta St John's na Novi Fundlandiji, čeprav reševalna misija poteka iz Bostona v Massachusettsu. Ameriška obalna straža je sporočila, da je raziskovalna ladja Polar Prince v ponedeljek zvečer na površini iskala podmornico. Ladja je namenjena prevozu podmornic in je bila tudi podpora ladja nedeljske turistične odprave. Ko je podporno plovilo neposredno nad podmornico, si lahko izmenjujeta kratka besedila sporočila. V nasprotnem primeru komunikacija ni mogoča, ker pod vodo ne delujeta niti GPS niti radijski sistem. Pogrešano plovilo naj bi bilo podmornica Titan turističnega podjetja OceanGate, lani pa je z njim do razbitin Titanika potoval tudi novinar CBS, David Pogue. Ta je za BBC dejal, da ljudje v podmornici ne morejo sami pobegniti ven, ker je podmornica zaprta z vijaki, ki so pritrjeni od zunaj. Kontraadmiral Mauger je opozoril, da je bilo območje, na katerem je potekalo iskanje, "oddaljeno", kar je še dodatno oteževalo operacijo. K temu je treba dodati dejstvo, da se vidljivost pod vodno gladino hitro izgubi, saj svetloba ne more prodreti daleč.

icon-expand Raziskovalna ladja Polar Prince FOTO: AP

Na spletni strani podjetja OceanGate so navedene tri podmornice, ki jih ima podjetje OceanGate v lasti, a se lahko le Titan potopi dovolj globoko, da doseže ostanke Titanika. Vstopnice za osemdnevno potovanje, ki vključuje potope do razbitin na globini 3800 m, stanejo slabih 230.000 evrov. David Concannon, svetovalec podjetja OceanGate, je dejal, da je imela podmornica 96-urno zalogo kisika, ki se je začela približno ob 6. uri zjutraj v nedeljo. Dejal je, da si uradniki prizadevajo, da bi na kraj čim prej pripeljali daljinsko vodeno vozilo, ki lahko doseže globino 6000 metrov. V odpravah podjetja OceanGate na območje razbitin Titanika sodelujejo arheologi in morski biologi. Družba s seboj vzame tudi ljudi, ki za to plačajo in so znani kot "strokovnjaki za misije". Ti izmenično upravljajo sonarsko opremo in opravljajo druge naloge v podmornici za pet oseb. Družba OceanGate je dejala, da se osredotoča predvsem na ljudi na krovu in njihove družine. "Zelo smo hvaležni za obsežno pomoč, ki smo jo prejeli od več vladnih agencij in globokomorskih podjetij pri naših prizadevanjih za ponovno vzpostavitev stika s podmornico," so zapisali v izjavi.

icon-expand Podmornica Titan FOTO: AP

Na krovu podmornice tudi britanski poslovnež Britanski poslovnež Hamish Harding je bil eden od specialistov misije, kot je sporočilo podjetje Action Aviation, v katerem je Harding predsednik uprave. Direktor podjetja Mark Butler je za AP povedal, da se je posadka na pot odpravila v petek. "Še vedno je dovolj časa za omogočanje reševalne misije, na krovu je oprema za preživetje v tem primeru," je dejal Butler. "Vsi upamo in molimo, da se bo vrnil živ in zdrav."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Harding je milijarder in pustolovec, ki si lasti tri Guinnessove rekorde, vključno z najdaljšim potopom s posadko na polni globini oceana. Marca 2021 se je namreč skupaj z raziskovalcem oceanov Victorjem Vescovom potopil na najnižjo globino Marianskega jarka. Junija 2022 je z raketo New Shepard družbe Blue Origin poletel v vesolje. "Podmornica lahko vzdrži velike pritiske oceana" Odprava je bila tretje letno potovanje družbe OceanGate, ki je namenjeno obisku Titanika, ki je leta 1912 trčil v ledeno goro in se potopil, pri čemer je umrlo približno 700 potnikov in članov posadke. Razbitine, ki so jih odkrili leta 1985, počasi uničujejo bakterije. Nekateri napovedujejo, da bi ladja lahko izginila v nekaj desetletjih, saj v trupu zevajo luknje in deli razpadajo. Podmornica, imenovana Titan, se lahko potopi na 4.000 metrov "z udobno varnostno rezervo", je navedla družba OceanGate. Izdelana je iz "titana in ogljikovih vlaken" ter dokazano "vzdrži velikanske pritiske globokega oceana", so dodali. Po njihovih besedah, je Titanovo gledišče "največje med vsemi potapljaškimi podmornicami" in da njegova tehnologija omogoča "neprekosljiv pogled" na globok ocean.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Titan je opravil več kot 50 poskusnih potopov, vključno s potopi na globino, ki ustreza globini Titanika, v globokih vodah pri Bahamih in v tlačni komori, je navedlo podjetje. Med odpravo leta 2022 je družba OceanGate poročala, da je imela potopna naprava med prvim potopom težave z baterijo in da jo je bilo treba ročno pritrditi na dvižno ploščad. "Potopno plovilo je utrpelo skromne poškodbe zunanjih komponent, zato se je družba OceanGate odločila odpovedati drugo misijo zaradi popravil in izboljšav delovanja," so navedli. Vendar je kljub temu sledilo več misij. Družba je sporočila, da je lani razbitine Titanika obiskalo 28 ljudi.