Iskanje Poljaka: 'Dokler bo obstajal kanček upanja, da je živ, ne bomo odnehali'

Za Poljakom se je v petek popoldne izgubila vsaka sled. Okoli 9. ure zjutraj je na pot krenil iz Podbiokovlja, nameraval se je povzpeti na 1640 metrov visok vrh Sv. Ilije. Izpod najvišjega vrha Biokovega je ženi okoli 15. ure poslal še zadnje fotografije, nato pa se ni več javljal. Žena je pristojne zaprosila za pomoč pri njegovem sikanju.Gre sicer za enega najzahtevnejših vzponov na Hrvaškem, polnega ostrih vrhov in prepadnih sten. Na terenu so tudi sledni psi, iz zraka pri iskanju pomagajo droni in helikopter hrvaških obrambnih sil.

"Najverjetneje je poškodovan. Bojim se, da se je izgubil med sestopom. Na vrhu Biokovega vidite morje in zdi se vam, da bo spust hiter. A potem se hitro znajdete v težavah," je v oddaji Tema dneva na Hrvaški radio-televiziji (HRT) izpostavil hrvaški alpinist Stipe Božić. Gre za za izredno zahteven vzpon, do vrha pa vodi pot, ki jo obdajajo številne prepadne stene.

Najnevarnejše gorovje na Hrvaškem

Gorski reševalci so, zahvaljujoč zadnjim signalom, ki jih je oddajal Poljakov mobilni telefon, ter informacijam, ki so jim jih posredovali planinci, ki so ga srečali med potjo, območje iskanja uspeli zmanjšati na okoli sto hektarjev veliko območje. Torej na manj kot en odstotek območja, ki so ga prečesavali poprej, piše 24sata.

"Teh sto hektarjev bi na ravnini morda pomenilo en dan dela, a v tem gorovju – najnevarnejšem na Hrvaškem – imamo obilico dela. Za zdaj smo tako v iskanju pogrešanega Poljaka še brez uspeha. So nam pa v veliko pomoč informacije, ki smo jih prejeli na podlagi analize signala repetitorjev baznih postaj, ter fotografije očividcev, ki so ga srečali na samem grebenu pri vrhu Svetega Ilije in ga napotili k sestopu, saj je imel ob sebi takrat le še majhno količino vode. To nas je usmerilo na precej manjši teren," je pojasnil Frane Bebić iz HGSS.

"Možno je, da se je precenil in izbral zahtevnejšo pot," navaja Bebić in dodaja, da tudi količina vode, ki jo je vzel s seboj ni bila zadostna. "Uspel je prehoditi vsega tretjino poti, ko je že ostal brez vode. Na srečo je naletel na druge planince. A pot, po kateri se je spuščal od vrha proti Baški Vodi, je v zadnji tretjini izredno nevarna. Žal je tam naletel tudi na 500-metrske stene. Do zdaj smo imeli na tem področju štiri nesreče, nekatere tudi s smrtnim izidom," je Bebić dejal za hrvaško televizijo.

'Upamo, da je živ, iščemo ga dan in noč'

Gorski reševalci se trenutno spuščajo vzdolž sten, pregledujejo jame in druge nedostopne predele gorovja. "Dokler bo obstajal zadnji kanček upanja, da je Poljak živ, ne bomo prenehali z iskanjem," je včeraj dejal Ante Kukavica, načelnik HGSS Makarska.

V ponedeljek – četrti dan iskanja – so se makarskim pridružili tudi reševalci iz celotne Hrvaške. Okrog 40 ljudi ga išče ga na izredno nedostopnem terenu, ob visokih temperaturah, izmenjaje dan in noč. "Na žalost zaenkrat nimamo še nobenih sledi, ki bi nakazovale na pogrešanega turista. Upamo, da je živ, zato ga iščemo dan in noč," poudarja Kukavica.

Kot so še dodal na HGSS, iskalna akcija namreč poteka tudi ponoči. "Tukaj bomo ostali vso noč. /.../ Trudimo se in upamo, da bomo iskanje kmalu lahko uspešno zaključili. Če danes ničesar ne najdemo, pa bomo nadaljevali tudi jutri," pa je za hrvaški RTL dodal Branimir Jukić iz HGSS Split. "Teren je zelo zahteven, ljudje so utrujeni." Na vprašanje, zakaj je Biokovo tako nevarno, pa Jukić odgovarja, da je to gorovje sicer nevarno že samo po sebi, del do vrha Svetega Ilije pa ima tudi precejšnjo višinsko razliko. Del poti je v celoti obsijan s soncem in so za vzpon potrebni kondicija, voda in previdnost. Kljub temu verjamejo, da je Poljak še vedno živ. "Nenazadnje smo našli pogrešane tudi po petih dneh iskanja," je še dodal Jukić.