Iskanje Poljaka se nadaljuje, pogrešana oseba tudi pri Kninu

Tretji dan zapored pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) na Biokovem iščejo 40-letnega Poljaka, ki ga pogrešajo od petka.

Reševalci so iskalno akcijo ponoči iz objektivnih razlogov prekinili in so z nadaljevanjem pričeli danes zjutraj ob 7. uri. Kot že dan poprej, bo 30 reševalcem na terenu na pomoč priskočil helikopter, pri iskanju si pomagajo tudi s sedmimi droni. Helikopter je trenutno sicer še v pripravljenosti zaradi močne burje, vzletel bo takoj ko bodo vremenske razmere to dopuščale, poroča N1.