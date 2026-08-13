Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Truplo pogrešanega Portugalca opazili s helikopterja

Reka, 13. 08. 2026 09.12 pred 3 urami 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Krk, Hrvaška

Drugi dan iskanja v Velebitskem kanalu so našli tretjega pogrešanega Portugalca, ki pa nesreče na morju ni preživel. Četverica Portugalcev je izginila, potem ko so se kljub močni burji in slabemu vremenu z majhnim gumijastim čolnom po razburkanem morju odpravili iz kampa v bližini Senja. Pred tem so prvo žensko našli v morju, moškega pa na skalah med uvalo Ogrul in rtom Glavina na Krku.

Drugi dan iskanja se je začel tragično. Pred zalivom Zavratnica so našli truplo tretjega pogrešanega. Truplo so malo po 8. uri zagledali s helikopterja in ga nato s čolnom potegnili na kopno, kjer bodo opravili obdukcijo in identifikacijo pokojne osebe.

Kapitan uprave v Senju Nenad Bugarin je danes zjutraj, preden so našli truplo, ocenil, da bi pogrešana še lahko našli živa, saj gre za mladi osebi, ki bi lahko v toplem morju preživeli dva do tri dni. Upanje sedaj ostaja le še za četrtega, ki ga intenzivno iščejo. Popoldne se bo iskalni akciji pridružilo še eno letalo, za iskanje so aktivirali vse vire.

Kot prvo so v ponedeljek dopoldne našli 33-letno žensko, ki so jo rešili iz morja na vzhodni obali Krka. Na morju je preživela kar osem ur, kljub izčrpanosti ni bila poškodovana in je z reševalci komunicirala. V bolnišnici so jo obdržali na opazovanju, danes pa so jo že odpustili v domačo oskrbo, poroča net.hr. Kmalu zatem so na skalah med uvalo Ogrul in rtom Glavina na Krku našli še moškega, ki je kljub izčrpanosti lahko sam prišel iz morja.

33-letno žensko so jo rešili iz morja na vzhodni obali Krka.
33-letno žensko so jo rešili iz morja na vzhodni obali Krka.
FOTO: RTL Danas

Iskalno akcijo so sprožili v ponedeljek okoli 5. ure, ko je prijatelj pogrešanih javil, da se je četverica z gumijastim čolnom po razburkanem morju odpravila iz kampa proti Senju. Iskanje so ponoči zaradi slabe vidljivosti prekinili in ga nadaljujejo danes.

V obsežni iskalni akciji sodelujejo reševalni čolni pristaniških uprav Reke in Senja, več zrakoplovov in člani Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS), ki pregledujejo obalno območje Krka. Prazen čoln so našli v zalivu Smokova. Ker je od prijave minilo že 24 ur, so območje iskanja razširili.

Hrvaška iskanje pogrešane osebe reševanje burja

Na Braču izbruhnil silovit požar, na delu tudi kanaderji

Izbruh vulkana, odpovedani leti in turisti v natikačih

24ur.com Brodolom čolna pred obalo Portugalske: našli trupli najstnika in moškega
24ur.com Žalostna najdba po brodolomu trenerjevega čolna
24ur.com Portugalca še vedno iščejo: 'Morje je toplo, mlada sta. Lahko preživita dva ali tri dni'
24ur.com Po dveh dneh našli ribiča, ki je izginil na morju
24ur.com Na ladji, ki se je prevrnila, tudi štirje Slovenci. Odnesli so jo brez večjih poškodb
24ur.com Na reki Uni se je prevrnil čoln z več ljudmi
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
bibaleze
Portal
Mali princ odrašča: George odhaja v slavno šolo, tam je zanj že vse pripravljeno
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
zadovoljna
Portal
46-letna Gisele dokazuje, da so lahko zrela leta najlepše obdobje življenja
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
vizita
Portal
Ste gledali v Sončev mrk brez zaščite? Ti simptomi se lahko pojavijo kasneje
Smete jesti paradižnik?
Smete jesti paradižnik?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
cekin
Portal
Zaposleni opozarjajo na nov problem v službah
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
moskisvet
Portal
Balkanska diva pri 54 letih brez zadržkov pozirala v bazenu
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
dominvrt
Portal
Avgust je pravi čas za pozabljeni zaklad iz narave
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
okusno
Portal
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Srečen dan mrtvih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Za Eliso: Primer Claps
Za Eliso: Primer Claps
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897