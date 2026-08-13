Truplo pogrešanega Portugalca opazili s helikopterja

Drugi dan iskanja se je začel tragično. Pred zalivom Zavratnica so našli truplo tretjega pogrešanega. Truplo so malo po 8. uri zagledali s helikopterja in ga nato s čolnom potegnili na kopno, kjer bodo opravili obdukcijo in identifikacijo pokojne osebe.

Kapitan uprave v Senju Nenad Bugarin je danes zjutraj, preden so našli truplo, ocenil, da bi pogrešana še lahko našli živa, saj gre za mladi osebi, ki bi lahko v toplem morju preživeli dva do tri dni. Upanje sedaj ostaja le še za četrtega, ki ga intenzivno iščejo. Popoldne se bo iskalni akciji pridružilo še eno letalo, za iskanje so aktivirali vse vire.

Kot prvo so v ponedeljek dopoldne našli 33-letno žensko, ki so jo rešili iz morja na vzhodni obali Krka. Na morju je preživela kar osem ur, kljub izčrpanosti ni bila poškodovana in je z reševalci komunicirala. V bolnišnici so jo obdržali na opazovanju, danes pa so jo že odpustili v domačo oskrbo, poroča net.hr. Kmalu zatem so na skalah med uvalo Ogrul in rtom Glavina na Krku našli še moškega, ki je kljub izčrpanosti lahko sam prišel iz morja.