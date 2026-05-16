Dve od pogrešanih potapljačev sta bili na znanstveni odpravi

Iskalno akcijo so v petek zaradi slabega vremena zaustavili, italijanske oblasti pa so na Maldivih aktivirale vse svoje vire, ki bodo nadzorovali potek reševalne akcije. Prav tako poteka usklajevanje za pomoč družinam in ostalim Italijanom, ki se morajo vrniti v domovino. Na krovu ladje Duke of York je bilo namreč še 20 Italijanov, ki so prav tako sodelovali v odpravi. Po poročanju lokalnih medijev so ladji odvzeli vsa dovoljenja za opravljanje takih ekspedicij.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Iskanje pogrešanih italijanskih potapljačev na Maldivih AP

Iskanje pogrešanih italijanskih potapljačev na Maldivih AP

Iskanje pogrešanih italijanskih potapljačev na Maldivih AP





Maldivska policija bo morala ugotoviti tudi, ali je bila odprava organizirana v znanstvene namene. V tem primeru veljajo drugačni predpisi, a pred tem je potrebno pridobiti tudi še dodatna dovoljenja. Skupina Italijanov namreč prihaja iz akademskih krogov, navedbe o izletu v raziskovalne namene je delno potrdila tudi Univerza v Genovi, katere članici sta dve pogrešani potapljačici. Na Maldivih naj bi preučevali morske ekosisteme in vpliv podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost. Univerza je sicer poudarila, da potapljanje ni bilo del dejavnosti, načrtovanih za znanstveno odpravo, ampak je bilo izvedeno v njihovem zasebnem času, poroča RaiNews. Najmlajša člana peterice nista bila del znanstvene odprave in sta bili na Maldivih zasebno.

Kje so se potapljali?

Vhod v prvo jamo je na globini 50 metrov, sledi prehod do druge jame in spust do tretje, ki je na globini 60 metrov. Jame Alimatha v grebenu Vaav so med seboj povezane votline, ki potapljače navdušujejo s svojimi predori in grapami. Za njihovo raziskovanje pa je potrebnih tudi veliko izkušenj. Rekreativno potapljanje na Maldivih je dovoljeno do globine 30 metrov, Italijani pa so se potapljali več kot 20 metrov globlje.

Italijani umrli med potapljanjem FOTO: Profimedia

Žrtve