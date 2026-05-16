Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Dve od pogrešanih potapljačev sta bili na znanstveni odpravi

Male, 16. 05. 2026 14.03 pred 54 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.L.
Iskanje pogrešanih italijanskih potapljačev na Maldivih

Na Maldivih se nadaljuje iskanje štirih italijanskih potapljačev, ki so umrli med potapljanjem v jamah v koralnem grebenu. Truplo petega potapljača so našli. Trenutno se v reševalni akciji izmenjuje osem maldivskih potapljačev, ki iščejo vhodno točko v linijo jam. Ladji, na kateri je bila skupina potapljačev, pa so za nedoločen čas odvzeli vsa dovoljenja. Dve potapljačici sta bili na Maldivih v znanstvene namene, a sta se potapljali izven raziskovalnega programa.

Iskalno akcijo so v petek zaradi slabega vremena zaustavili, italijanske oblasti pa so na Maldivih aktivirale vse svoje vire, ki bodo nadzorovali potek reševalne akcije. Prav tako poteka usklajevanje za pomoč družinam in ostalim Italijanom, ki se morajo vrniti v domovino.

Na krovu ladje Duke of York je bilo namreč še 20 Italijanov, ki so prav tako sodelovali v odpravi. Po poročanju lokalnih medijev so ladji odvzeli vsa dovoljenja za opravljanje takih ekspedicij.

Maldivska policija bo morala ugotoviti tudi, ali je bila odprava organizirana v znanstvene namene. V tem primeru veljajo drugačni predpisi, a pred tem je potrebno pridobiti tudi še dodatna dovoljenja.

Skupina Italijanov namreč prihaja iz akademskih krogov, navedbe o izletu v raziskovalne namene je delno potrdila tudi Univerza v Genovi, katere članici sta dve pogrešani potapljačici. Na Maldivih naj bi preučevali morske ekosisteme in vpliv podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost. Univerza je sicer poudarila, da potapljanje ni bilo del dejavnosti, načrtovanih za znanstveno odpravo, ampak je bilo izvedeno v njihovem zasebnem času, poroča RaiNews. Najmlajša člana peterice nista bila del znanstvene odprave in sta bili na Maldivih zasebno. 

Kje so se potapljali?

Vhod v prvo jamo je na globini 50 metrov, sledi prehod do druge jame in spust do tretje, ki je na globini 60 metrov. Jame Alimatha v grebenu Vaav so med seboj povezane votline, ki potapljače navdušujejo s svojimi predori in grapami. Za njihovo raziskovanje pa je potrebnih tudi veliko izkušenj.

Rekreativno potapljanje na Maldivih je dovoljeno do globine 30 metrov, Italijani pa so se potapljali več kot 20 metrov globlje.

Italijani umrli med potapljanjem
Italijani umrli med potapljanjem
FOTO: Profimedia

Žrtve

Italijanski mediji so žrtve identificirali kot 51-letno Monico Montefalcone, profesorico ekologije na Univerzi v Genovi in vodilno strokovnjakinjo za podvodne odprave, njeno 23-letno hčerko Giorgio Sommacal, raziskovalko Muriel Oddenino, diplomanta univerze v Genovi Federica Gualtierija in inštruktorja potapljanja Gianluco Benedettija, ki so ga edinega že našli.

Maldivi potapljanje tragedija iskanje Italija

WHO: Nikotinske vrečke se ciljano oglašujejo mladim in otrokom

Kaj imata skupnega ZDA in Kitajska? Milijarderje!

24ur.com Potapljači so pogrešanega Švicarja našli na globini 12 metrov
24ur.com Italijanski potapljači v iskalni akciji našli že peto truplo
24ur.com Posnetki zahtevne reševalne akcije iz zalite Križne jame
24ur.com Potapljači nadaljujejo z iskanjem v vodi, na ladji so preiskovalci
24ur.com Podvodni robot odkril razbitine podmornice: 'Posadka je umrla'
24ur.com Italijanska obalna straža rešila dvometrskega morskega psa, ki se je ujel med skale
24ur.com Objavili srhljiv zvočni posnetek implozije Titana
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dr.Rugelj
16. 05. 2026 14.51
To je isto kot plavanje z morskimi psi ali druženje s tigri na Tajskem - dokler se kaj hudega ne pripeti je vse tako fensi in šmensi - potem pa jok in stok.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
zadovoljna
Portal
Njega ljubi zvezdnica serije Gorski zdravnik
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
vizita
Portal
Prebudila se je iz kome le dva dni pred poroko
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
cekin
Portal
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
moskisvet
Portal
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
dominvrt
Portal
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
okusno
Portal
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
voyo
Portal
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713