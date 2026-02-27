Naslovnica
Tujina

Iskanje mirne rešitve za Iran se seli na Dunaj

27. 02. 2026

Avtor:
T.H. STA
Pogovori v Ženevi

Na pogovorih med delegacijama Irana in ZDA, ki so se zaključili v Ženevi, je bil dosežen napredek, je zatrdil omanski zunanji minister Badr al Busaidi, čigar država posreduje v pogovorih. O napredku je poročal tudi iranski zunanji minister Abas Aragči. Pogajanja na tehnični ravni se bodo nadaljevala prihodnji teden na Dunaju.

"Dan smo zaključili po znatnem napredku v pogajanjih med ZDA in Iranom," je v četrtek zvečer na omrežju X zapisal Badr al Busaidi in dodal, da se bodo pogovori na tehnični ravni nadaljevali naslednji teden na Dunaju.

Da so na srečanju dosegli napredek, je po pogovorih za iransko državno televizijo povedal tudi vodja iranske delegacije Abas Aragči. "Dosegli smo zelo dober napredek in se zelo resno lotili elementov sporazuma, tako na jedrskem področju kot na področju sankcij," je dejal.

Jared Kushner, Steve Witkoff in al Busaidi v Ženevi
Jared Kushner, Steve Witkoff in al Busaidi v Ženevi
FOTO: AP

Tudi on je potrdil, da se bodo pogovori na tehnični ravni nadaljevali naslednji teden, natančneje v ponedeljek na Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA) na Dunaju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Ženevi sta ameriško delegacijo vodila Trumpova odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner.

Grožnje z vojaškim posredovanjem

ZDA si želijo v pogovorih z Iranom doseči dogovor o jedrskem in raketnem programu. Zahodne države na čelu z ZDA namreč že dolgo trdijo, da si islamska republika prizadeva pridobiti jedrsko orožje, kar Teheran zanika in vztraja, da ima pravico uporabljati in razvijati jedrsko tehnologijo v civilne namene.

Predstavniki Washingtona in Teherana so po večtedenskem stopnjevanju napetosti jedrska pogajanja začeli ta mesec, najprej v Maskatu, nato pa so se že prejšnji teden sestali v Ženevi.

Pogovori sledijo grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa z vojaškim posredovanjem v Iranu, če ta ne bo sklenil dogovora z ZDA. Nedavno je Irancem celo dal deset do 15 dni časa za sklenitev dogovora, ki se bo iztekel v začetku marca.

