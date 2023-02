Iskanje se nadaljuje, toda kako dolgo lahko ljudje preživijo pod ruševinami?

"Vidimo veliko različnih scenarijev, kjer smo imeli nekaj res čudežnih rešitev in so ljudje preživeli v grozljivih razmerah," je dejal Christopher Colwell , specialist za nujno medicino na Univerzi v Kaliforniji v San Franciscu. "Navadno gre za mlajše ljudi, ki so imeli srečo, da so našli bodisi žep med ruševinami ali način za dostop do potrebnih elementov, kot sta zrak in voda," je dodal.

Ljudje s travmatskimi poškodbami, vključno z zmečkaninami in amputacijami udov, se soočajo z najbolj kritičnim obdobjem za preživetje, je dejal George Chiampas , specialist za nujno medicino na medicinski šoli Feinberg na univerzi Northwestern. Na preživetje lahko vpliva tudi psihično stanje. Chiampas ugotavlja, da ljudje, ujeti poleg trupel, ki nimajo stika z drugimi preživelimi ali reševalci, lahko izgubijo upanje. "Mislim, da vam upanje, da bo nekdo prišel do vas, lahko zagotovi še en, dva ali tri dni," je dejal.

Čudežna reševanja v Turčiji in Siriji

Sredi nizkih temperatur več deset tisoč domačih in tujih reševalcev še naprej išče žrtve potresov. Zimske razmere v Siriji in Turčiji ovirajo reševalna prizadevanja. "Če nenadoma začne deževati, lahko ta dež poleg hladnega vremena pospeši hipotermijo in lahko povzroči tudi pospešeno smrt," je dejal Chiampas. Večina reševanj se namreč izvede v prvih 24 urah po nesreči. Po tem se možnosti za preživetje zmanjšujejo z vsakim dnem.

Strokovnjaki pravijo, da je, glede na temperature, ki so padle na –6 stopinj Celzija, in številne zgradbe, ki so se popolnoma zrušile, okno za reševanje zdaj skoraj zaprto. V mrazu telo drhti, da bi se ogrelo – a to pokuri veliko kalorij, kar pomeni, da bodo ljudje, ki jim primanjkuje hrane, hitreje umrli, je dejala Stephanie Lareau, profesorica nujne medicine na Virginia Tech. Kljub temu Chiampas pravi, da "nikoli ne smemo nikogar odvrnil od upanja".

V ponedeljek so med ruševinami našli živo žensko, je videti na posnetku, ki ga je na spletu delil župan Istanbula. Vsi so ploskali, ko so jo odnesli v reševalno vozilo. Televizijska postaja Haberturk je poročala, da so rešili še eno žensko in dva otroka, CNN Turk pa je poročal še o eni čudežni rešitvi v južni provinci Gaziantep.