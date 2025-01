Iskanje triletne deklice v Savi se nadaljuje, policija zaslišuje družino

Reševalci so zaradi slabih vremenskih razmer in teme iskanje triletne deklice, ki jo je mama odnesla v reko Savo, sama pa nato izplavala na kopno, v četrtek zvečer prekinili in z delom nadaljujejo danes. Zagrebška policija je zaradi suma umora prijela 34-letno mamo otroka, v teku je kriminalistična preiskava. Policija je že zaslišala njenega moža, hrvaški mediji pa poročajo, da je imela ženska psihične težave in da ima par še enega otroka.

"V iskalni akciji je sodelovalo 55 ljudi, skupaj z gasilci je številka še višja," je sinoči povedal vodja centra 112 Antonio Stanić. Iskanje jim je najbolj oteževal mraz, potapljači pa zaradi nizkih temperatur in močnega toka niso niti vstopili v reko. Iskalno akcijo so zato včeraj okoli 17. ure zaključili. "Razmere so bile prezahtevne, nismo hoteli ogroziti življenj reševalcev." "Za zdaj še nimamo sledi. Če bo kaj novega, bomo javnost obvestili," so za agencijo Hina povedali na zagrebški policijski upravi. Danes se iskanje nadaljuje, po besedah Stanića ga bodo iz Zagrebške županije razširili na Siško-moslavško županijo. Poleg zagrebške policije majhno deklico vzdolž celotnega toka reke Save iščejo še gasilci, civilna zaščita, Rdeči križ in pripadniki hrvaške gorske reševalne službe (HGSS). Aktivirane so ekipe s čolni in droni s termovizijskimi kamerami ter helikopter, poroča Net.hr. "Takšne akcije še nismo imeli, vsaj v zadnjih 15 letih ne. Reka je dokaj čista, a možnosti preživetja ob padcu v reko so zaradi zelo nizkih temperatur minimalne. Od Jankomirskega mostu do sisaško-moslavaške meje je približno 70 kilometrov, a naše ekipe so usposobljene za vse," je še dejal Stanić.

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

Spomnimo. V sredo okoli 16.10 je 34-letnica zagrebško policijo obvestila, da je z otrokom v naročju zabredla v reko Savo pri Jankomirskem mostu, nato pa sama izplavala na kopno. Ženska sicer ni izrecno povedala, da je otroka ubila, je pa policija takoj sklepala, da gre za kaznivo dejanje. Odhiteli so na kraj in jo našli v bližini mostu. Sodeč po njenih besedah in ugotovitvah na kraju so policisti izključili možnost, da bi šlo za nesrečo oz. da bi otrok padel v vodo. Oblačila ženske so bila mokra, a so policisti kmalu izključili možnost, da bi šlo za poskus samomora z otrokom v naročju.

Vse, kar je ženska povedala policistom, je potrdilo njihove sume, da je umorila lastnega otroka. Ni sicer znano, ali je deklico utopila ali jo je umorila že prej, a v nekem trenutku je punčko, ki jo je držala v naročju, očitno spustila po Savi. Kaj točno se je zgodilo, bo pokazala preiskava, a vse skupaj zapleta dejstvo, da trupla otroka ni in je vprašanje, ali ga bodo sploh našli.