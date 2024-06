Iskanje trojice mladih, ki jo je odnesla Nadiža, se nadaljuje

Iskanje pogrešanih, ki so izginili v bližini slovenske meje, ker jih je odnesla Nadiža, se nadaljuje. Pogrešane so iskali tudi s helikopterji in droni. Upanje, da bi pogrešane našli žive po več kot 20 urah od izginotja, pa je skoraj nično.

OGLAS

Iskanje mladih, ki so izginili v deroči reki Nadiži, se nadaljuje. Kot poroča italijanska tiskovna agencija, pri iskanju sodelujejo tako helikopterji kot droni. A skoraj 20 ur po izginotju so možnosti, da bi pogrešane našli žive, skoraj nične, pravijo reševalci. Ti so zjutraj prestregli signal enega od mobilnih telefonov pogrešanih. Zdaj se bodo osredotočili na to območje, čeprav ni nujno, da je telefon ostal pri lastniku.

Iskanje na reki Nadiži FOTO: Vigili del Fuoco icon-expand

Zaradi obilnega dežja o poplavah poročajo iz Furlanije – Julijske krajine, kjer so včeraj izdali rumeno opozorilo. Ob tem od petkovega jutra pogrešajo tri mlade, dve ženski in enega moškega, ki so v kraju Premerjag (Premariacco) v objemu obtičali sredi reke, ko je gladina vode nenadoma začela hitro naraščati, smo poročali.