Iskanje zadnjega pogrešanega Portugalca končano

Reški Nacionalni center za koordinacijo iskanja in reševanja na morju (MRCC) je v nedeljo prekinil iskalno akcijo zadnje žrtve brodoloma – portugalskim državljanom, je sporočilo hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Portugalec je izginil minuli teden, potem ko se s tremi prijatelji sredi noči z majhnim gumijastim čolnom po morju odpravili iz kampa v bližini Senja. Ujela jih je nevihta.

Stekla je obsežna iskalno-reševalna akcija. Po več urah so najprej živo, a izčrpano v morju zaliva Butinj na Krku našli žensko, nato pa na skalah med uvalo Ogrul in rtom Glavina na Krku še moškega. Drugi dan iskanja so v Velebitskem kanalu našli tretjega pogrešanega Portugalca, ki pa nesreče na morju ni preživel.

"Kljub zavzetosti in predanosti vseh udeležencev te intenzivne iskalne akcije, zadnjega pogrešanega do danes žal nismo našli. MRCC Reka je zato izdal odredbo za prekinitev nadaljnjih iskalnih in reševalnih ukrepov," je po poročanju net.hr sporočilo ministrstvo. Kot so še poudarili, bodo iskanje pogrešanega nadaljevali v okviru rednega nadzora pomorskega prometa, v pristojnosti reške luške uprave in pripadajočih izpostav.

V iskalno-reševalni akciji v reškem in senjskem akvatoriju oziroma na širšem območju severnega dela Velebitskega kanala sta sodelovali pristojni pristaniški upravi v Reki in Senju s pripadajočimi luškimi izpostavami, Postaja pomorske in letalske policije v Reki, hrvaška obalna straža, pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe, pa tudi udeleženci v pomorskem prometu na območju izginotja, ki so jih preko obalnih radijskih postaj redno obveščali in pozivali k povečani pozornosti.

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