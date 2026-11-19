Pew, ki že 25 let objavlja verodostojna poročila o verski demografiji, je izdal novo poročilo. Kaže, da bo islam v roku par let še bolj sunkovito naraščal in prehitel krščanstvo. "Gre za dojenčke," je dejal Conrad Hackett, višji demograf pri centru Pew. Pojasnil je, da imata spreobračanje v drugo vero in drugi načini spreminjanja verske pripadnosti precej manjši vpliv kot stopnja rodnosti, piše AP News. V obdobju med letoma 2020 in 2025 je stopnja rodnosti med muslimankami znašala 3,1 otroka na žensko, medtem ko je bila pri kristjankah 2,5 otroka na žensko, kažejo podatki raziskovalnega centra Pew. Povprečna stopnja rodnosti pri ženskah vseh drugih verskih skupin je znašala 1,6 otroka, kar je manj od ravni 2,1 otroka, ki velja za potrebno za naravno obnavljanje prebivalstva iz generacije v generacijo.

Muslimanke FOTO: AP

Po najnovejših ocenah raziskovalnega centra Pew je bilo leta 2020 na svetu 2,27 milijarde kristjanov in 2,02 milijarde muslimanov. A nove projekcije kažejo na drugačno sliko. Do leta 2035 naj bi število muslimanov naraslo na 2,57 milijarde, število kristjanov pa na 2,52 milijarde. Če se bodo sedanji trendi nadaljevali, bo do leta 2070 na svetu več kot 3,6 milijarde muslimanov in nekaj manj kot tri milijarde kristjanov. Ocene so del širšega raziskovalnega projekta centra Pew, ki preučuje, kako bi se lahko število pripadnikov največjih verskih skupin spreminjalo v obdobju med letoma 2020 in 2070. Projekcije upoštevajo nedavne razlike med verskimi skupinami glede starostne strukture, stopnje rodnosti, spreminjanja verske pripadnosti in migracijskih vzorcev. Med številnimi zanimivimi ugotovitvami raziskovalni center Pew napoveduje, da ZDA v prihodnjih 40 letih ne bodo več imele krščanske večine. Po podatkih centra Pew kristjani trenutno predstavljajo 62 odstotkov odraslega prebivalstva ZDA, njihov delež pa naj bi do leta 2065 padel pod 50 odstotkov. V sosednji Kanadi naj bi delež kristjanov pod 50 odstotkov padel že do leta 2030, napovedujejo raziskovalci. V obeh državah je pomemben razlog za upad sočasno naraščanje števila ljudi, ki se ne opredeljujejo za pripadnike nobene vere. Do leta 2070 naj bi ti predstavljali 41 odstotkov prebivalstva ZDA, v Kanadi pa naj bi jih bilo več kot kristjanov.

Cerkev FOTO: Shutterstock

Število muslimanov naj bi se povečalo za 80 odstotkov

Po napovedih raziskovalnega centra Pew se bo svetovno prebivalstvo med letoma 2020 in 2070 povečalo za 29 odstotkov. Med verskimi skupinami, ki jih je raziskovalni center analiziral, naj bi temu trendu sledila le muslimanska in krščanska skupnost. Število kristjanov naj bi se povečalo za 30 odstotkov, število muslimanov pa za 80 odstotkov. Čeprav se število hindujcev in Judov v absolutnih številkah povečuje, naj bi se njihov delež v svetovnem prebivalstvu zmanjšal, ugotavlja Pew. Po napovedih raziskovalcev naj bi se zmanjšalo tako število budistov kot tudi njihov delež v svetovnem prebivalstvu. K temu naj bi med drugim prispevalo pričakovano zmanjšanje skupnega števila prebivalcev Kitajske, Južne Koreje in Japonske.

Hindujke v Indiji FOTO: AP

V prihodnjih desetletjih bo večina rasti svetovnega prebivalstva potekala v Afriki, zlasti na območju južno od Sahare, kjer večino prebivalstva predstavljajo kristjani in muslimani. Visoka stopnja rodnosti in podaljševanje pričakovane življenjske dobe v tej regiji bosta po napovedih raziskovalcev prispevala k povečanju števila pripadnikov obeh verstev na svetovni ravni. Do leta 2070 bo po napovedih centra Pew v podsaharski Afriki živela več kot polovica vseh kristjanov na svetu. Demokratična republika Kongo bo po številu kristjanov prehitela ZDA in postala država z največjim številom njihovih pripadnikov. Njihovo število naj bi se več kot potrojilo in doseglo 299 milijonov. Prebivalstvo drugih večjih svetovnih regij naj bi naraščalo precej počasneje, ponekod pa naj bi se celo zmanjševalo. Po napovedih raziskovalnega centra Pew se bo na primer število prebivalcev Evrope do leta 2070 zmanjšalo za 17 odstotkov, število kristjanov na celini pa naj bi upadlo za tretjino – s 505 milijonov na 324 milijonov. V istem obdobju naj bi se delež muslimanov v evropskem prebivalstvu povečal s šestih na 13 odstotkov.

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