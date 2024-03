Islam pred teroristi rešil več kot 100 ljudi

Skoraj dve uri sta minili, ko so specialne enote začele z akcijo v mestni hiši, kjer je na tleh ležalo več deset ustreljenih ljudi, goreča streha pa se je začela rušiti. Štrije napadalci pa so medtem že zapustili prizorišče in se napotili proti jugozahodu. Pred tem so se ljudje pred napadalci in ognjem, ki so ga zanetili štirje domnevni pripadniki Islamske države, reševali sami. Poročali smo o moškem, ki je onesposobil in razorožil enega od napadalcev.