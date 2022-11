Islamska nevesta je bila spoznana za žrtev trgovine z ljudmi

"V bistvu se ta primer nanaša na britanskega otroka, starega 15 let, ki ga je odločen in učinkovit propagandni sistem ISIS prepričal in nanj vplival," je dejala odvetnica Samantha Knights.

Odvetniki ministrstva za notranje zadeve pa trdijo ravno nasprotno: da je bila odločitev o odvzemu državljanstva še kako pravilna, ker je, ko je pobegnila z ozemlja ISIS, to naredila "le zaradi svoje varnosti in zaradi odmika od ideologije skupine".

Dodala je, da so "bili sprejeti neustrezni in prenagljeni koraki, da bi ji za vedno odvzeli državljanstvo v enem tednu po intervjuju z britanskim novinarjem".

Uradna ocena britanske varnostne službe MI5 pravi, da bodo ljudje, ki so potovali v državo pod nadzorom IS, "radikalizirani in izpostavljeni ekstremizmu in nasilju ISIS-a", pri čemer varnostna služba nadalje ocenjuje, da bodo vsi, ki se vrnejo, "predstavljali nacionalno varnostno grožnjo Združenemu kraljestvu".

MI5 je tudi ocenil, da so njene "dejavnosti pred in med potovanjem v Sirijo pokazale odločenost in zavezanost povezovanju z ISIS".