Islamski džihad objavil videoposnetke dveh talcev: 'Lepo skrbijo za nas'

Oboroženo krilo palestinske skupine Islamski džihad je objavilo videoposnetke dveh izraelskih talcev v Gazi. Gre za 77-letno žensko in 13-letnega dečka, ki so ju sicer pripravljeni izpustiti, če bodo izpolnjeni "ustrezni ukrepi".

Hanna Katsir, ženska v poznih 70. letih, sedi na invalidskem vozičku in se obrača v kamero, kjer je na prvi pogled videti, da je v povsem dobrem stanju. Katsirjevo so borci ugrabili 7. oktobra, ko so vstopili v kibuc Nir Oz, kjer je prebivala, piše BBC. Kot Katsirjeva pove v videoposnetku, upa, da bo naslednji teden že v objemu svoje družine. "Verjamem, da je za to stanje kriv Bibi Netanjahu. On uniči vse kar je dobro, trpinči ljudi in jih žali," je dejala. Ob tem je dodala, da borci lepo skrbijo za talce ter da se obnašajo povsem primerno.

icon-expand Fotografije talcev, ki jih je zajel Hamas FOTO: AP

Drugi talec, ki je posnet, pa je komaj 13-letni deček, živel pa naj bi v isti skupnosti kot Katsirjeva. "Pogrešam svojo družino in prijatelje, rad jih imam in rad bi se jim zahvalil za vse," uvodoma pove deček. Ob tem apelira naj čim bolj pritisnejo na vlado, da pomaga pri tem, da se vrnejo domov. "Te eksplozije so nore. Ubijaš otroke, nimajo vode, elektrike in zdravil," deček sporoča Netanjahuju. "Pusti Palestince pri miru, upam, da se bom čim prej vrnil domov, saj sem z vsakim dnem v vedno večji nevarnosti." Zahvalil se je tudi borcem, ki skrbijo za njega in ga varujejo ter mu nudijo hrano, vodo in zdravila. Videoposnetki bi lahko bili posneti tudi pod prisilo z vnaprej določenim besedilom, piše BBC.

icon-expand Pripadniki Islamskega džihada FOTO: Shutterstock

Islamski džihad naj bi sicer kmalu dva talca izpustil, vendar v zameno za to zahteva "ustrezne ukrepe". Dogovor med Izraelom in Islamskim džihadom naj bi obstajal, čeprav je izraelski predsednik Isaac Herzog zavrnil te navedbe.

Gibanje Islamski džihad je druga največja oborožena skupina v Gazi. Velja sicer za eno najbolj skrajnih in brezkompromisnih palestinskih oboroženih frakcij, delujejo pa tudi na Zahodnem bregu.