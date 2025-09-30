Islamski džihad označil Trumpov mirovni načrt kot farso

Palestinska militantna skupina Islamski džihad, ki se v Gazi bori skupaj s Hamasom, je mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa v 20 točkah za mir označila kot farso, ki ne bo končala vojne in agresije nad Palestinci. Hamas se še ni opredelil.

"Izrael skuša s tem preko ZDA doseči to, česar ni mogel doseči z vojno," je sporočil Islamski džihad o načrtu, ki ga je v ponedeljek naznanil Trump na novinarski konferenci z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Donald Trump in Benjamin Netanjahu FOTO: AP icon-expand

Posredniki iz Egipta in Katarja so predstavnikom Hamasa – ki je 7. oktobra 2023 napadel Izrael in začel vojno – predali načrt, po katerem Hamas več nima prihodnosti v Gazi, poroča AFP. Pogajalci Hamasa so posrednikom povedali, da bodo načrt pregledali v dobri veri in podali svoj odgovor, poroča Jerusalem Post. Vendar pa Al Jazeera navaja neimenovanega predstavnika Hamasa, ki je povedal, da so objavljeni deli Trumpovega načrta bližje izraelskim stališčem.

Posredniki iz Egipta in Katarja so predstavnikom Hamasa predali načrt. FOTO: AP icon-expand

Palestinska uprava je v izjavi poudarila iskrena in odločna prizadevanja Donalda Trumpa in izrazila zaupanje v njegovo sposobnost, da najde pot k miru, navajajo agencije. AFP navaja tudi izjave prebivalcev Gaze, ki niso navdušeni. "Jasno je, da načrt ni izvedljiv," je dejal 39-letni Ibrahim Džudeh in dodal, da načrt vsebuje pogoje, ki jih Hamas ne bo nikoli sprejel. "Kot vedno doslej se Izrael strinja, Hamas pa zavrne in obratno. Vse to je igra in mi ljudje plačujemo ceno," pa je dejal 47-letni Mohamed al Beltadži.

Pozitivni odzivi evropskih zaveznikov

Evropski zavezniki Washingtona so se odzvali pozitivno in Hamas pozvali, naj sprejme načrt, ki ga je s posebno skupno izjavo podprlo tudi osem arabskih oziroma muslimanskih držav. "Pozdravljamo vlogo ameriškega predsednika in njegova iskrena prizadevanja za končanje vojne v Gazi. Potrjujemo pripravljenost za pozitivno in konstruktivno sodelovanje z ZDA in stranema za dokončno sklenitev sporazuma in zagotovitev njegovega izvajanja," navaja izjava Katarja, Egipta, Združenih arabskih emiratov, Turčije, Savdske Arabije, Indonezije in Pakistana. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je na omrežju X pozval vse strani, naj izkoristijo ta trenutek in miru dajo resnično priložnost. "Pozdravljam načrt predsednika Trumpa za konec vojne v Gazi, pozitivni odziv predsednika vlade Netanjahuja me spodbuja," je objavil Costa. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na omrežju X pohvalil Trumpovo zavezo za konec vojne v Gazi in dodal, da Hamas nima druge izbire, kot da osvobodi vse talce in sledi načrtu. Urad britanskega premierja Keira Starmerja je sporočil, da Združeno kraljestvo močno podpira Trumpova prizadevanja za konec spopadov, osvoboditev talcev in zagotovitev nujne humanitarne pomoči prebivalcem Gaze. Nekdanji britanski premier Tony Blair, za katerega je Trump predvidel eno od vodilnih vlog v bodočem mednarodnem Odboru za mir za upravljanje z Gazo – dokler te vloge ne bodo prevzeli Palestinci, je sporočil, da je drzen in pameten Trumpov načrt najboljša priložnost za konec vojne in svetlo prihodnost za prebivalce Gaze ter trajno varnost Izraela. Trumpov načrt je pozdravila Italija, pa tudi Nemčija. "Načrt ponuja edinstveno priložnost za konec strašne vojne v Gazi. Končno je za Izraelce in Palestince upanje, da se ta vojna lahko konča," je sporočil nemški zunanji minister Johann Wadephul.

Podrobnosti načrta

Obsežen načrt v 20 točkah, ki ga je po srečanju s Trumpom v Beli hiši potrdil tudi Netanjahu, med drugim predvideva konec vojne v Gazi, če "se bosta obe strani strinjali z načrtom". Temu naj bi sledila osvoboditev vseh izraelskih talcev v zameno za več kot 2000 palestinskih zapornikov. Izmenjava naj bi se začela odvijati v roku 72 ur, potem ko Izrael javno oznani strinjanje s predlogom. Sledil naj bi konec vojne in operacij izraelskih sil v Gazi ter njihov postopen umik. Načrt med drugim predvideva tudi, da bodo "člani Hamasa, ki se zavežejo k mirnemu sobivanju in predajo svoje orožje", po vrnitvi vseh talcev deležni pomilostitve. Omogočili naj bi jim tudi, da varno zapustijo Gazo in odidejo v druge države.

Vojna v Gazi se bo končala, če "se bosta obe strani strinjali z načrtom". FOTO: AP icon-expand