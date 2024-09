Islamski odpor Iraka napadel izvidniško bazo izraelske brigade

Šiitske milice v Iraku, ki jih podpira Iran, so po lastnih navedbah izvedle nov napad na izraelsko vojsko. Kot je sporočilo zavezništvo oboroženih skupin, so z brezpilotnimi letalniki napadli izvidniško bazo brigade Golani. Ob tem so napovedali, da bodo napade v prihodnje okrepili.