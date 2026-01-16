Islandija 52. zvezna država? Bodoči veleposlanik razburil Islandce

Nekaj ur preden so se v Washingtonu z ameriško delegacijo srečali visoki uradniki Grenlandije in Danske v upanju, da bi preprečili Trumpove grožnje o priključitvi tega arktičnega otoka, je Politico poročal, da bi lahko bili apetiti Američanov še večji.
"Slišali smo, da se je Billy Long, Trumpov kandidat za veleposlanika na Islandiji, sinoči poslancem v dvorani šalil, da bo Islandija 52. zvezna država in da bo on guverner," so zapisali v svojem jutranjem glasilu.
V Rejkjaviku so se hitro odzvali. Islandsko zunanje ministrstvo je v izjavi za Guardian sporočilo, da so od ameriškega veleposlaništva zahtevali pojasnila. "Ministrstvo za zunanje zadeve se je obrnilo na ameriško veleposlaništvo na Islandiji, da bi preverilo resničnost domnevnih komentarjev," so pojasnili.
Islandci medtem zbirajo podpise, s peticijo želijo islandsko zunanjo ministrico pozvati, naj zavrne kandidaturo Longa za veleposlanika v državi.
"Te besede, ki jih je izrekel Billy Long, ki ga bo Donald Trump imenoval za veleposlanika na Islandiji, so bile morda izrečene v šali. Kljub temu so žaljive za Islandijo in islandsko ljudstvo, ki se je moralo boriti za svojo svobodo in je bilo vedno prijatelj Združenih držav," je zapisano v peticiji.
V nekaj urah so zbrali več kot 3200 podpisov.
Long se je kasneje v intervjuju za Arctic Today opravičil za svoje besede. "Pri tem ni bilo nič resnega. Bil sem z ljudmi, ki jih nisem srečal tri leta, in so se šalili o tem, da je Jeff Landry guverner Grenlandije, nato pa so se začeli šaliti iz mene. Če je kdo zaradi tega užaljen, se opravičujem," je dejal. Dodal je še, da se veseli sodelovanja z Islandci.
Islandski poslanec Sigmar Gumundsson, čigar sredinska Liberalna reformna stranka je del vladajoče koalicije, je opozoril, da tovrstni komentarji niso smešni, še posebej zaradi trenutnih napetosti glede Grenlandije. "Zavedati se moramo, da vsi varnostni argumenti, ki jih Američani navajajo glede Grenlandije, veljajo tudi za Islandijo. Gre za lokacijo," je povedal za islandski časopis Morgunblai. Longovi komentarji so po njegovem mnenju znak vse večjega nespoštovanja ZDA do suverenosti manjših držav.
