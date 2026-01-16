Naslovnica
Tujina

Islandija 52. zvezna država? Bodoči veleposlanik razburil Islandce

Rejkjavik, 16. 01. 2026 08.23 pred 1 uro 2 min branja 36

Avtor:
M.S.
Islandija

Islandce je razburil Trumpov kandidat za ameriškega veleposlanika na Islandiji, ki je dejal, da bi morala nordijska država postati 52. ameriška zvezna država. Zdaj trdi, da se je "le šalil", na otoku pa kljub temu zbirajo podpise proti njegovemu imenovanju.

Nekaj ur preden so se v Washingtonu z ameriško delegacijo srečali visoki uradniki Grenlandije in Danske v upanju, da bi preprečili Trumpove grožnje o priključitvi tega arktičnega otoka, je Politico poročal, da bi lahko bili apetiti Američanov še večji. 

"Slišali smo, da se je Billy Long, Trumpov kandidat za veleposlanika na Islandiji, sinoči poslancem v dvorani šalil, da bo Islandija 52. zvezna država in da bo on guverner," so zapisali v svojem jutranjem glasilu. 

V Rejkjaviku so se hitro odzvali. Islandsko zunanje ministrstvo je v izjavi za Guardian sporočilo, da so od ameriškega veleposlaništva zahtevali pojasnila. "Ministrstvo za zunanje zadeve se je obrnilo na ameriško veleposlaništvo na Islandiji, da bi preverilo resničnost domnevnih komentarjev," so pojasnili. 

Islandci medtem zbirajo podpise, s peticijo želijo islandsko zunanjo ministrico pozvati, naj zavrne kandidaturo Longa za veleposlanika v državi. 

Donald Trump in Billy Long (desno).
Donald Trump in Billy Long (desno).
FOTO: AP

"Te besede, ki jih je izrekel Billy Long, ki ga bo Donald Trump imenoval za veleposlanika na Islandiji, so bile morda izrečene v šali. Kljub temu so žaljive za Islandijo in islandsko ljudstvo, ki se je moralo boriti za svojo svobodo in je bilo vedno prijatelj Združenih držav," je zapisano v peticiji. 

V nekaj urah so zbrali več kot 3200 podpisov. 

Long se je kasneje v intervjuju za Arctic Today opravičil za svoje besede. "Pri tem ni bilo nič resnega. Bil sem z ljudmi, ki jih nisem srečal tri leta, in so se šalili o tem, da je Jeff Landry guverner Grenlandije, nato pa so se začeli šaliti iz mene. Če je kdo zaradi tega užaljen, se opravičujem," je dejal. Dodal je še, da se veseli sodelovanja z Islandci. 

Islandski poslanec Sigmar Gumundsson, čigar sredinska Liberalna reformna stranka je del vladajoče koalicije, je opozoril, da tovrstni komentarji niso smešni, še posebej zaradi trenutnih napetosti glede Grenlandije. "Zavedati se moramo, da vsi varnostni argumenti, ki jih Američani navajajo glede Grenlandije, veljajo tudi za Islandijo. Gre za lokacijo," je povedal za islandski časopis Morgunblai. Longovi komentarji so po njegovem mnenju znak vse večjega nespoštovanja ZDA do suverenosti manjših držav. 

islandija billy long zda

Venezuelska Nobelova nagrajenka za mir nagrado podelila Trumpu

KOMENTARJI36

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
progresivnidaveknastanovanja
16. 01. 2026 09.23
bo vlada sedaj spremenila ime zakona ki so ga sprejeli pred kratkim, zaradi novih ugotovitev? Takšne neumnosti kot ta vlada dela je delala še samo vlada JJ. Predno se vžgete samo pomislite kdo je dobival koronske dodatke in kdo ne.
Odgovori
0 0
nopino
16. 01. 2026 09.19
Od danes naprej velja v svetovnem merilu DENAR JE SVETA VLADAR. Tramp potrebuje pišljivih 3 milijarde evrov, da podkupi vse Grendlance, tudi Lajnova je grendlancem obljubila, da oni sami odločajo o svoji bodočnosti in da jih bo EU podprla. V potrditev teze o denarju je najnovejše obvestilo, da je venecuelska dobitnica Nobelove nagrade za mir prodala nobelovo nagrado "ZA MIR" največjem " mirovniku moderne dobe" Donaldu Trampu. Kam pluje ta barka????
Odgovori
+4
4 0
big_foot
16. 01. 2026 09.13
Isti osli kot naši SDS arji…. Prav tekmujejo kateri lahko izusti še bolj neumne izjave. Tako da še lažja izbira na volitvah ker se vidi kaj bo če dobimo mikro trumpa. Hvala ampak še pika nogavička bi bila boljša izbira. Se pa z izbiro res ne moremo pohvalit.
Odgovori
+10
12 2
Greznica
16. 01. 2026 09.13
teli jenki desnuharji so čist izgubili kompas ...
Odgovori
+4
7 3
Milorad Ulemek-Legija
16. 01. 2026 09.16
... spet boš celi dan stresal NEBUUULOZE
Odgovori
-1
1 2
Greznica
16. 01. 2026 09.21
@milorad, ravno ti zdaj talas nebuloze ... najprej pri sebi počisti, trolko
Odgovori
+2
2 0
Milorad Ulemek-Legija
16. 01. 2026 09.26
trolko-ta imaš v gatah
Odgovori
0 0
Anonymus2562
16. 01. 2026 09.12
Lepo si Trump z svojimi imperialističnimi pohodi zabil nož v hrbet Tajvanu in Filipincem...toliko velja tvoja beseda.
Odgovori
-2
0 2
Kimberley Echo
16. 01. 2026 09.06
Po "zavzetju" Grenlandije bi res lahko bila na vrsti Islandija, ki je oddaljena le 300 km. Islandija je članica NATO, ni v EU, je pa članica Evropskega gospodarskega prostora. Ima velika nahajališča aluminija in skoraj zastonj energijo (termalna voda), kar bi bilo za ameriške gigante UI krasno. Verjetno pa bi Trump navedel, da jo morajo imeti, ker drugače jo bodo zavzeli Rusi in Kitajci. Mednarodnega prava ni več, je samo zakon sile, žal.
Odgovori
+4
6 2
myomy
16. 01. 2026 09.03
Pravijio, da Trump ponuja vsakemu Grenlandcu 100.00 dolarjev, če se priključijo ZDA. Kitajc pa z boljšo ponudbo že čaka v zasedi.
Odgovori
-2
2 4
Najpametnejši
16. 01. 2026 09.06
Slovenija naj ponudi 100.001 dolarjev po osebi. Da se malo pretresemo politični parket :)
Odgovori
+4
5 1
big_foot
16. 01. 2026 09.15
100k eur, OK ampak potem to pomeni tudi adijo zastonj šolstvo, adijo pametna sociala, adijo zastonj zdravstvo, adijo normalen evropski stil države…. Pol je teh 100k malo vrednih, sploh če nisi egoist in gledaš tudi za zanamce
Odgovori
+3
4 1
qwerty99
16. 01. 2026 09.03
Vlada Islandije naj zavrne tega kandidata - to bi bilo edino smiselno.
Odgovori
+8
9 1
bohinj je zakon
16. 01. 2026 09.03
Čestitamo ambasadore.
Odgovori
-8
0 8
Greznica
16. 01. 2026 09.14
trol brez morale
Odgovori
+0
2 2
Najpametnejši
16. 01. 2026 09.01
Amerika, nam EU prodajajo orožje in nam prodajajo pravljice kako nas branijo pred Rusijo. Zakaj? Zato, ker bi Ameriki sigurno bolj pasalo, da se boji dogajajo v EU kot pa pri njih doma. In sedaj nam oni grozijo z vojno. Rusija tega ni nikoli naredila. In ZDA nas strižejo kot ovčke, od Rusije kupujejo plin in nafto in nam ga po višji ceni preprodajajo. Upam, da se končno zbudimo.
Odgovori
+1
4 3
Milorad Ulemek-Legija
16. 01. 2026 09.10
strižejo kot 🐏🐑🐏. 🤘🤝🤛🤜🤙☝🦾👊😂🤣😅😆😆😅🤣😂
Odgovori
+0
2 2
Cogo
16. 01. 2026 09.01
je povedal, katera bo 51. država? sedaj jih imajo namreč le 50.
Odgovori
+0
2 2
zlorabnik
16. 01. 2026 09.04
Kanada ;)
Odgovori
+4
4 0
myomy
16. 01. 2026 09.00
UKradli so Texas, ukradli so Kalifornijo, ukradli so Havaje, ukradli so Puerto Rico ... skratka - vso zemljo, ki jo imajo, so ukradli. In zato bodo ukradli tudi Grenlandijo.
Odgovori
+2
6 4
supergigi
16. 01. 2026 08.56
Brcnejo naj ga ven pa bo.
Odgovori
+3
5 2
Omizje
16. 01. 2026 08.52
enostavno sprejet nezaželina oseba na islandiji in bo moral spokat
Odgovori
+7
8 1
lokson
16. 01. 2026 08.47
Kaj novinarčki, a bo. Kako vas Trumpl dribla.
Odgovori
-11
4 15
Kameleon Kiddo
16. 01. 2026 08.57
Sodeč po levelu tvojh komentarjev,ostani pri fusbalu,geopolitika ti ni pisana na kožo.
Odgovori
+10
11 1
Yoda
16. 01. 2026 08.47
Lahko Trump imenuje kogar hoče... Islandija pa lahko zavrne akreditacijo in ga ne sprejme kot veleposlanika.!!
Odgovori
+13
14 1
Rock8
16. 01. 2026 08.41
Še en klovn za odpis
Odgovori
+9
12 3
Potouceni kramoh
16. 01. 2026 08.39
Banda ameriškakapitalističnazarukana.
Odgovori
+9
15 6
Wolfman
16. 01. 2026 08.37
Izraelski minisstri se tudi posmehujejo in bohotijo na račun nedolžnih pobitih otrok v Gazi!
Odgovori
+5
13 8
Rudar
16. 01. 2026 08.57
A nedolžni otroci v Ukrajini te ne skrbijo. Otrok je otrok, ne glede na to od kje je.
Odgovori
+4
5 1
MojsterSplinter
16. 01. 2026 08.35
Pozabil nastaviti opomnik za zdravila?
Odgovori
+4
8 4
bibaleze
