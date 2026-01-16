Islandija 52. zvezna država? Bodoči veleposlanik razburil Islandce

Nekaj ur preden so se v Washingtonu z ameriško delegacijo srečali visoki uradniki Grenlandije in Danske v upanju, da bi preprečili Trumpove grožnje o priključitvi tega arktičnega otoka, je Politico poročal, da bi lahko bili apetiti Američanov še večji.

"Slišali smo, da se je Billy Long, Trumpov kandidat za veleposlanika na Islandiji, sinoči poslancem v dvorani šalil, da bo Islandija 52. zvezna država in da bo on guverner," so zapisali v svojem jutranjem glasilu.

V Rejkjaviku so se hitro odzvali. Islandsko zunanje ministrstvo je v izjavi za Guardian sporočilo, da so od ameriškega veleposlaništva zahtevali pojasnila. "Ministrstvo za zunanje zadeve se je obrnilo na ameriško veleposlaništvo na Islandiji, da bi preverilo resničnost domnevnih komentarjev," so pojasnili.

Islandci medtem zbirajo podpise, s peticijo želijo islandsko zunanjo ministrico pozvati, naj zavrne kandidaturo Longa za veleposlanika v državi.