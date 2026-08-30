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Islandija rekla ne Evropski uniji

Raykjavik, 30. 08. 2026 10.27 pred eno minuto 2 min branja 39

Avtor:
L.M.
Islandski referendum o ponovnem odprtju pogajanj o članstvu v EU

Islandci so na tesnem referendumu zavrnili ponovno odprtje pogajanj o članstvu v Evropski uniji. Odločitev je po napetem štetju glasov, ki se je iz prestolnice postopoma prevesilo v prid podeželskih in obalnih območij, prinesla zmago taboru "ne".

Po podatkih islandske radiotelevizije RÚV, ki jih povzema Euronews, je večina volivcev zavrnila nadaljevanje pristopnih pogajanj z EU. Proti začetku pogajanj je glasovalo 52,5, za pa 47,5 odstotka volivcev. Eno volilno okrožje mora rezultate še potrditi, vendar je RÚV že ocenil, da je izid jasen.

Glasovanje je bilo sprva videti precej drugače. Po prvih rezultatih iz Reykjavíka je kazalo na zmago zagovornikov nadaljevanja pogajanj, saj jih je podprlo skoraj 58 odstotkov volivcev. Ko so začeli prihajati rezultati iz drugih delov države, predvsem ribiških in kmetijskih območij, se je, kot poroča Euronews, razmerje obrnilo. V nekaterih okrožjih je delež glasov proti presegel 65 odstotkov. Odločilen preobrat je sledil zjutraj, ko je severna kmetijska regija glasovala približno 60 proti 40 v prid taboru "ne".

Islandski referendum o ponovnem odprtju pogajanj o članstvu v EU
Islandski referendum o ponovnem odprtju pogajanj o članstvu v EU
FOTO: AP

Kampanja za ponovno odprtje pogajanj z EU je bila tesno povezana z vprašanjem nadzora nad islandsko ribolovno cono. Nasprotniki članstva so opozarjali, da bi vstop v EU lahko ogrozil suverenost države in nadzor nad njenimi ribolovnimi območji. V ribiških skupnostih je nasprotovanje članstvu povezano tudi z dolgoletnimi pomisleki glede evropskih pravil o ribolovnih kvotah.

Zagovorniki članstva so po drugi strani poudarjali gospodarske in varnostne koristi, navaja CNN. Po njihovem bi članstvo lahko pomagalo pri visokih obrestnih merah ter Islandiji zagotovilo večjo varnost v času geopolitičnih napetosti, vojne v Ukrajini in negotovosti glede prihodnje ameriške politike na Arktiki.

Islandski referendum o ponovnem odprtju pogajanj o članstvu v EU
Islandski referendum o ponovnem odprtju pogajanj o članstvu v EU
FOTO: AP

Pogajanja zastala že leta 2013

Islandija je za članstvo v EU zaprosila leta 2009, ko je finančna kriza močno prizadela njeno majhno in odprto gospodarstvo. Pogajanja so se začela, vendar jih je leta 2013 ustavila evroskeptična vlada.

Preberi še Referendum na Islandiji: naj država znova začne pot proti EU?

Vprašanje je letos ponovno odprla socialdemokratska vlada Kristrún Frostadóttir. Kot razlog je navedla vse bolj nestabilne mednarodne razmere in potrebo po ponovni razpravi o prihodnjem položaju države. Kot piše CNN, je vlada odločitev predstavljala kot trenutek "zdaj ali nikoli", premierka pa je pred referendumom opozorila, da bi glas proti za daljši čas končal ugibanja o članstvu.

Islandski referendum o ponovnem odprtju pogajanj o članstvu v EU - Kristrún Frostadóttir
Islandski referendum o ponovnem odprtju pogajanj o članstvu v EU - Kristrún Frostadóttir
FOTO: AP

Kljub zavrnitvi se vsakdanje vezi Islandije z EU ne bodo bistveno spremenile. Država je že vključena v Evropski gospodarski prostor in schengensko območje, oba režima pa ostajata v veljavi. Referendum sicer pravno ni zavezujoč, vendar se je vlada zavezala spoštovati voljo volivcev.

Po poročanju Euronewsa bo rezultat razpravo o članstvu v islandski politiki odložil za najmanj dve leti. Za Bruselj predstavlja izid tudi razočaranje, saj je bila Islandija zaradi svoje že tesne povezanosti z EU razumljena kot razmeroma nezahteven primer morebitne širitve.

Islandija Evropska unija referendum rezultati

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KOMENTARJI39

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ježevka123
30. 08. 2026 11.32
Pametni ljudje! Še generacije naprej jim bodo hvaležne.
Odgovori
0 0
txoxnxy
30. 08. 2026 11.29
Še generacije jim bodo hvaležne .
Odgovori
+3
3 0
Dr Dre
30. 08. 2026 11.26
Bravo 💪💪
Odgovori
+3
3 0
bbb27
30. 08. 2026 11.25
Pametni ljudje...zakaj pa bi bili hlapčki bruslja
Odgovori
+3
3 0
Rainbow warrior
30. 08. 2026 11.16
Pametni Islandci. Komaj čakam da razpade ta gnila EU tvorba.
Odgovori
+7
8 1
Hrast1234
30. 08. 2026 11.15
Noben noče v EU, mi smo pa komaj not zlezli.
Odgovori
+5
6 1
AMD1
30. 08. 2026 11.20
Ven bomo pa na žalost še težje...
Odgovori
+2
3 1
Logik
30. 08. 2026 11.13
A se čudite, z vso to zeleno in multikulti agendo, ki jo premoremo... 🤔🤌
Odgovori
+9
10 1
manga
30. 08. 2026 11.11
Bravo Islandci.Vso srečo vam želim.
Odgovori
+9
10 1
suleol
30. 08. 2026 11.09
verjetno so bo kmalu obrnilo, mi bomo prosili drzave za vstop
Odgovori
+2
3 1
Emtisunce
30. 08. 2026 11.03
Politika in mestni razvajenci bi v EU. Tisti, ki trdo delajo, sploh pa podeželje, ki živi in deluje na naraven človeški način je proti. Bravo Islandija, ostali boste normalna dežela in ljudje v njej.
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+13
15 2
mmickica
30. 08. 2026 11.01
Sicer se ne cudim, ker EU je ocitno mocno zasla..., vendar ne vem, ce se Islandci zavedajo, da so tam na severu brez EU lahko mocno ranljivi. Trump ali Putin, ce ne se kdo tretji bo hitro dobil kake cudne apetite po otoku, polnem skrite energije...
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+5
11 6
suleol
30. 08. 2026 11.10
zakaj ze lih tko branmo ukrajino tud ce bi bla
Odgovori
+2
3 1
tornadotex
30. 08. 2026 11.01
Velika napaka Islandcev...Enako kot Brexit...
Odgovori
-1
10 11
ecoliqua
30. 08. 2026 11.01
Yap bodo lahko naprej morili kite delfine in na koncu bodo še sebe pojedli. EU je prihodnost...red in pravice za vse...zaščita narave in okolja....
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-7
5 12
Rainbow warrior
30. 08. 2026 11.10
EU je ravno nasprotje od tega kar ti navajaš.
Odgovori
+7
8 1
Logik
30. 08. 2026 11.15
Pa pod katerim kamnom ti živiš???
Odgovori
+0
1 1
AMD1
30. 08. 2026 11.17
Ti to resno??? Poglej malo okoli sebe in ti bo takoj jasno!
Odgovori
+0
1 1
Rookoko
30. 08. 2026 11.01
Pametno! Cim dlje stran od Eu. Tudi mi moramo razmisliti o izstopu iz Eu in Nata.
Odgovori
+5
13 8
rogla
30. 08. 2026 11.10
Govori v svojem imenu; lahko pa se preseliš v Islandijo, kdo ti brani!
Odgovori
-3
2 5
AMD1
30. 08. 2026 11.24
Čakamo Stevanovića, da razpiše referendum o izstopu iz Nata.....seveda so to le sanje ...
Odgovori
0 0
St. Gallen
30. 08. 2026 10.56
Svicarako razmisljanje, pametno. Marjan, pozdrav
Odgovori
+7
10 3
Kruti_realizem
30. 08. 2026 10.50
Islandci presenecajo...in to pozitivno, ceatitam! Ne pa kot lokalne goske ki capljajo z Brusljom v ekonomski prepad.
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+11
14 3
mstefancic2
30. 08. 2026 10.48
Skratka podprli so Trumpa!!!
Odgovori
-11
2 13
AMD1
30. 08. 2026 10.45
Pametno kaj mi se čakamo z izstopom iz te EU greznice...
Odgovori
+1
13 12
asdfghjklč
30. 08. 2026 10.55
Ne ... mene bolj zanima kaj še čakaš, da ti spizdiš v svojo greznico, to pa nam pustiš pri miru?
Odgovori
+3
7 4
AMD1
30. 08. 2026 11.26
Še nisi tam, da mi poveš kako je 😎 trol
Odgovori
0 0
GGMU!
30. 08. 2026 10.41
Bravo Islandija, ampak kmalu bodo razveljavili rezultate referenduma, češ da so rusi imeli prste vmes..
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+0
9 9
carpinus
30. 08. 2026 10.41
bravo Islandija!!!
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+10
18 8
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