Islandija rekla ne Evropski uniji

Po podatkih islandske radiotelevizije RÚV, ki jih povzema Euronews, je večina volivcev zavrnila nadaljevanje pristopnih pogajanj z EU. Proti začetku pogajanj je glasovalo 52,5, za pa 47,5 odstotka volivcev. Eno volilno okrožje mora rezultate še potrditi, vendar je RÚV že ocenil, da je izid jasen. Glasovanje je bilo sprva videti precej drugače. Po prvih rezultatih iz Reykjavíka je kazalo na zmago zagovornikov nadaljevanja pogajanj, saj jih je podprlo skoraj 58 odstotkov volivcev. Ko so začeli prihajati rezultati iz drugih delov države, predvsem ribiških in kmetijskih območij, se je, kot poroča Euronews, razmerje obrnilo. V nekaterih okrožjih je delež glasov proti presegel 65 odstotkov. Odločilen preobrat je sledil zjutraj, ko je severna kmetijska regija glasovala približno 60 proti 40 v prid taboru "ne".

Islandski referendum o ponovnem odprtju pogajanj o članstvu v EU FOTO: AP

Kampanja za ponovno odprtje pogajanj z EU je bila tesno povezana z vprašanjem nadzora nad islandsko ribolovno cono. Nasprotniki članstva so opozarjali, da bi vstop v EU lahko ogrozil suverenost države in nadzor nad njenimi ribolovnimi območji. V ribiških skupnostih je nasprotovanje članstvu povezano tudi z dolgoletnimi pomisleki glede evropskih pravil o ribolovnih kvotah. Zagovorniki članstva so po drugi strani poudarjali gospodarske in varnostne koristi, navaja CNN. Po njihovem bi članstvo lahko pomagalo pri visokih obrestnih merah ter Islandiji zagotovilo večjo varnost v času geopolitičnih napetosti, vojne v Ukrajini in negotovosti glede prihodnje ameriške politike na Arktiki.

Islandski referendum o ponovnem odprtju pogajanj o članstvu v EU FOTO: AP

Pogajanja zastala že leta 2013

Islandija je za članstvo v EU zaprosila leta 2009, ko je finančna kriza močno prizadela njeno majhno in odprto gospodarstvo. Pogajanja so se začela, vendar jih je leta 2013 ustavila evroskeptična vlada.

Vprašanje je letos ponovno odprla socialdemokratska vlada Kristrún Frostadóttir. Kot razlog je navedla vse bolj nestabilne mednarodne razmere in potrebo po ponovni razpravi o prihodnjem položaju države. Kot piše CNN, je vlada odločitev predstavljala kot trenutek "zdaj ali nikoli", premierka pa je pred referendumom opozorila, da bi glas proti za daljši čas končal ugibanja o članstvu.

Islandski referendum o ponovnem odprtju pogajanj o članstvu v EU - Kristrún Frostadóttir FOTO: AP