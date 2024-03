Ples barv na islandskem nebu: nad ognjenikom še severni sij

Izjemne fotografije in videoposnetki prikazujejo izbruh ognjenika ob islandskem mestu Grindavik, nad njim pa se razprostira severni sij.

Ognjenik in severni sij na Islandiji

Ognjenik sicer še vedno bruha, potem ko je še četrtič v zadnjih mesecih znova izbruhnil sredi marca, in znova ogroža tamkajšnje mesto Grindavik. Novembra so zato že evakuirali približno 3800 prebivalcev, saj so po vrsti potresov v mestu nastale velike razpoke.