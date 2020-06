Islandski predsednik na sobotnih volitvah dobil drugi mandat

"Sem počaščen in ponosen," je ob objavi prvih izidov dejal 52-letni Johannesson v svojem volilnem štabu v Reykjaviku. "Rezultat volitev je zame dokaz, da so moji sodržavljani pritrdili temu, kako sem pristopil k tej funkciji," je dodal.

Ankete pred volitvami so napovedale, da ima njegov edini izzivalec Jonsson le malo možnosti za zmago. "Pošiljam čestitke Gudniju in njegovi družini," je po porazu dejal nekdanji borzni posrednik na Wall Streetu.

V Islandiji je vloga predsednika v veliki meri simbolična, ima pa pravico, da vloži veto na zakone in predlaga referendum.

Islandija je bila za Srbijo druga evropska država, ki je izvedla volitve po odpravi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Epidemija, ki otoške države ni huje prizadela, naj ne bi imela nobenega vpliva na volitve.

V državi s 365.000 prebivalci so doslej zabeležili deset smrtnih primerov, trenutno pa imajo približno deset aktivnih primerov okužbe. Volitve so potekale ob strogih zaščitnih ukrepih, volivci so morali na voliščih uporabljati razkužila in rokavice ter upoštevati razdaljo dveh metrov.