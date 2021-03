Islandski vulkan bi lahko bruhal še več let in postal turistična znamenitost

Neverjetni prizori narave so v preteklih dneh privabili na tisoče Islandcev, ki so si želeli pobližje pogledati reko lave, ki se vali skozi pokrajino, le okoli 30 kilometrov od prestolnice Reykjavik. V petek je namreč izbruhnil pred tem več stoletij speči vulkan, na polotoku Reykjanes na jugozahodu Islandije.

Posnetki bruhanja lave so zaokrožili tudi po svetu, v prihodnjih letih pa bi lahko privabili številne turiste z vsega sveta."Za turizem je to popoln izbruh," je za Reuters dejal profesor vulkanologije na islandski univerzi Thorvaldur Thordarson. A dodaja, da se razbeljeni lavi ni pametno preveč približati, kar so sicer, sodeč po fotografijah in posnetkih, storili številni pohodniki. Eden je nad vročo lavo celo poskušal speči jajca in slanino, a se je ponev zaradi vročine stopila. Pripadniki civilne zaščite so morali tako nekatere navdušene radovedneže 'preganjati' od tekoče lave.

Zaradi velike množice ljudi so islandske oblasti vzpostavile 3,5 kilometra dolgo pohodniško pot, ki jo tudi nadzorujejo. S tem želijo preprečiti, da bi radovedneži zašli na bolj nevarne predele."Ljudje so se zgrinjali z vseh različnih smeri," je za Reuters dejal Agust Gunnar Gylfason s civilne zaščite. Ocenjuje, da je od petka zvečer na polotok Reykjanes prispelo že več kot 10.000 ljudi. Nekatere so morali reševati, saj so se na pohod k vulkanu odpravili v slabem vremenu ali brez zadostne količine vode ali brez primernih oblačil.