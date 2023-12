Islandski vulkan (še) ni izbruhnil, Blue Lagoon pa k sebi znova vabi goste

Seizmologi na Islandiji so na območju polotoka Reykjanes ponoči zabeležili 230 novih potresov. Ti so sicer po svoji moči veliko manjši, kot so bili pred dobrim mesecem ko je tresenje tal v beg pognalo številne tamkajšnje prebivalce, goste geotermalnega letovišča Blue Lagoon, siloviti potresi pa so z razpokami prerešetali tudi bližnje mesto Grindavík.

"Strokovnjaki natančno spremljajo situacijo in jo neprestano analizirajo. Trenutno ni znakov, da bi se magma približevala površini," so sporočili iz letovišča. "Navdušeni smo, da lahko ponovno pozdravimo goste v enem od svetovnih čudes," so še dodali. Obiskovalci lahko sicer zaradi gradnje obrambnih del po začetni potresni aktivnosti letovišča dosežejo le z določenim avtobusnim prevozom.

Vodstvo letovišča Blue Lagoon pa je zdaj sporočilo, da so odločitev o ponovnem odprtju v nedeljo sprejeli ob "tesnem sodelovanju z oblastmi", kljub temu, da stopnja nevarnosti ostaja v veljavi. Hoteli v letovišču in ena od tamkajšnjih restavracij naj bi sicer ostali zaprti do četrtka, ko namerava vodstvo ponovno oceniti situacijo.

Izvršna direktorica prodaje, operacij in storitev letovišča Helga Árnadóttir je dejala, da so jo letalski prevozniki in predstavniki turistične industrije obvestili, da nekateri turisti zaradi zaprtja geotermalnega letovišča celo odpovedujejo svoja potovanja na Islandijo. Pred odprtjem so sicer zaposleni opravili obsežno varnostno vajo, s katero so izvedli čim hitrejšo evakuacijo območja, so še sporočili.

Evakuirani prebivalci se lahko vrnejo domov, a tam ne smejo prenočiti

V začetku potresnih aktivnosti so z območja Grindavíka evakuirali tudi okoli 3800 prebivalcev, mnogi med njimi so ostali brez strehe nad glavo. Prebivalci so se lahko sicer vsak dan med 7. in 21. uro vrnili na svoje domove, a pod strogim nadzorom oblasti in v preglednih skupinah. V tem času so se ponovno odprla tudi nekatera druga podjetja, še vedno pa ljudje na območju Grindavíka ne smejo prenočiti ali pa se ponoči prosto sprehajati po mestu.