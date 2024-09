Ista mora 16 mesecev pozneje: Italija v šoku po poplavah

Danes so razmere najbolj kritične v Lugu, piše La Stampa . Številni deli mesta so še vedno pod vodo, ljudem pa svetujejo, naj se zadržujejo v višjih nadstropjih stavb.

Napovedovali so okoli 130 milimetrov padavin v 24 urah, padlo jih je 250. Med 3000 in 3500 ljudi je moralo zbežati z domov, dva sta še vedno pogrešana. Voda počasi odteka, a prebivalci, ki so še ne leto in pol nazaj doživljali enako tragedijo, se zavedajo, da bo trajalo dolgo časa, preden bodo odpravili vse posledice poplav. Hromi jih tudi strah: maja lani so se tolažili, da se tako obsežne poplave zgodijo enkrat na generacijo ali celo redkeje, zdaj jih je narava postavila na trda tla.

Hudo je bilo na območju Bologne, v Forliju so prebivalci v strahu čakali, koliko bo še narasla reka Montone, še bolj pa so bili na udaru kraji na ravnini v okolici Ravene: Faenza, Castel Bolognese, Cotignola, že omenjeni Lugo in nazadnje, ko se že izgledalo, da je najhuje vendarle mimo, še Bagnacavallo. Tu je reka Lamone prebila nasip in se razlila po mestu, več stavb se je porušilo. Prebivalce so evakuirali, nekateri so se zatekli na strehe, od koder so jih reševali s helikopterji, drugi so na varno odveslali v čolnih. Iz kraja poročajo tudi o prej omenjenih dveh pogrešanih, iskanje poteka.

Medtem so odprli velik del prekinjenih železniških povezav, tudi večina glavnih cest je spet prevoznih. Šole na območju Ravene ostajajo zaprte, prav tako tiste v najbolj prizadetih krajih, medtem ko so se drugje učenci vrnili k pouku.

Začelo pa se je tudi politično obračunavanje. Evropski poslanec Stefano Bonaccini je tako vladi v Rimu javno očital, da po katastrofalnih poplavah maja lani ni želela prisluhniti lokalnim oblastem, ampak se je odločila sama voditi sanacijo, zdaj pa poskuša krivdo naprtiti tem istim oblastem. Prav tako trdi, da v poplavljenih regijah nikoli niso dobili milijarde in 200 tisoč evrov pomoči, ki jim jo je namenil Bruselj, prizadeti prebivalci, ki so jim obljubili 100-odstotno poplačilo škode, pa da niso dobili še niti centa. Druga stran ni ostala tiho, minister za civilno zaščito Nello Musumeci se je tako vprašal, kako so v Emiliji - Romanji porabili pol milijarde evrov, ki jim jih je vlada v zadnjih desetih letih namenila za krepitev zaščite pred poplavami.