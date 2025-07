Istanbulski dialog: Ukrajina in Rusija tretjič za mizo

V istanbulski palači Ciragan naj bi danes potekal tretji krog mirovnih pogajanj med Ukrajino in Rusijo. Konkretnega preboja v smeri končanja več kot tri leta trajajoče vojne ne gre pričakovati, verjetnejši je dogovor o novih izmenjavah ujetnikov. Današnja pogajanja so do torka zvečer sicer potrdili zgolj v Kijevu in Ankari, ne pa tudi v Moskvi.