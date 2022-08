Istospolnost v Singapurju ne bo več kazniva

Ker zakona že nekaj let niso aktivno izvajali, se je v mestu razvila vse bolj vidna LGBTQ+ skupnost.

Pred Singapurjem sta se pravic LGBTQ+ skupnosti lotila že Tajska in Tajvan, ki je bil prva bivša britanska kolonialna država, ki se je lotila odprave zakona iz 19. stoletja. Loong je ob napovedi še dejal, da bo razveljavitev zakona država uskladila s trenutnimi družbenimi navadami. Ker zakona že nekaj let niso aktivno izvajali, se je v mestu razvila vse bolj vidna LGBTQ+ skupnost.

Ta je v preteklosti že večkrat pozvala k odpravi, saj je bil zakon v nasprotju z ustavo, ki prepoveduje diskriminacijo. Zakon ni vplival le na življenje pripadnikov te skupnosti. Zaradi njegove veljavnosti je bilo v državi na primer mogoče prepovedati predvajanje katere koli medijske vsebine, ki je "spodbujala homoseksualnost," redno so cenzurirali televizijske oddaje in filme.

Zakon je tudi v nasprotju s podobo Singapurja kot 'odprtega', raznolikega svetovnega finančnega središča, mednarodna podjetja s sedežem v tej državi pa trdijo, da ovira njihova prizadevanja pri premeščanju kadrov.

Zakonska zveza še vedno le med moškim in žensko

Kljub napovedani razveljavitvi zakona je singapurski premier še poudaril, da bo vlada morala storiti več za zaščito zakonske zveze, ki jo bodo tudi v prihodnje še vedno utemeljevali le kot zvezo med pripadnikoma različnih spolov, torej moškim in žensko. To bo omejilo legalizacijo istospolnih porok, po mnenju vlade pa tudi ohranilo tradicionalne vrednote njihove družbe in zaščitilo njihovo definicijo družine.

Singapur ni edina pretekla britanska kolonija, ki ima v svojih pravnih aktih še vedno zakon proti istospolnim, različice zakona 377 so še vedno v veljavi tudi v drugih delih Azije, pa tudi v Oceaniji in Afriki.