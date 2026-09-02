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Istra napada Guinnessov rekord: iščejo 300 spretnih rok za rezanje pršuta

Tinjan, 02. 09. 2026 20.40 pred 16 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Melita Stolnik
Rezanje pršuta

V Tinjanu v hrvaški Istri se pripravljajo na podvig, ki naj bi jim prinesel svetovno prepoznavnost, zanj pa morajo do sredine oktobra zbrati vsaj 300 parov spretnih rok. Želijo namreč podreti Guinnessov rekord v rezanju pršuta in premagati Špance, ki so svetovni rekord postavili leta 2018. Popolne rezine pršuta je hkrati narezalo 205 pršutarjev in ljubiteljev te suhomesnate poslastice.

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