Istra napada Guinnessov rekord: iščejo 300 spretnih rok za rezanje pršuta

V Tinjanu v hrvaški Istri se pripravljajo na podvig, ki naj bi jim prinesel svetovno prepoznavnost, zanj pa morajo do sredine oktobra zbrati vsaj 300 parov spretnih rok. Želijo namreč podreti Guinnessov rekord v rezanju pršuta in premagati Špance, ki so svetovni rekord postavili leta 2018. Popolne rezine pršuta je hkrati narezalo 205 pršutarjev in ljubiteljev te suhomesnate poslastice.