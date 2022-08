V Istri si manejo roke: 3,65 milijona prihodov in 22,65 milijona nočitev

Približno enako število turistov je obiskalo Istro v letošnjem juliju in avgustu kot v enakem obdobju leta 2019, v juniju pa so turistični delavci evidentirali več nočitev kot v letu pred začetkom pandemije covida-19.

Ivošević je opozoril, da je do padca prišlo kljub temu, da je bilo v Istri v segmentu nekomercialnih namestitev prijavljenih 88.900 postelj, v letu 2022 pa 117.700. To pomeni, da je bilo v treh letih na voljo 28.800 novih postelj, realiziranih pa 370.000 nočitev manj.

Najslabše urejene so razmere pri nekomercialnih namestitvah. Do zdaj je bilo v tem segmentu realiziranih 1,1 milijona nočitev, kar je 370.000 manj kot v letu 2019.

Hoteli so doslej realizirali 5,4 milijona nočitev oz. 410.000 manj kot v enakem obdobju leta 2019, kar Ivošević pripisuje predvsem obnavljanju nekaterih hotelov in pomanjkanju delovne sile.

"Ta turistična sezona morda ni bila najtežja, je pa zagotovo imela največ izzivov. Izzivi so se vrstili drug za drugim od samega začetka leta," je za hrvaški časnik Jutarnji list razmere komentiral direktor istrske turistične skupnosti Denis Ivošević . Ocenil je, da so razmere dobre, a v primerjavi z minulimi leti opažajo spremembe v trendih in dinamiki.

Kako je trenutno v Sloveniji?

Tuji turisti so julija v Sloveniji ustvarili kar tri četrtine vseh prenočitev. Turistični delavci so na začetku glavne sezone v turističnih nastanitvah sicer našteli skupno 952.000 prihodov turistov in 2,7 milijona njihovih prenočitev, kar je skoraj 20 odstotkov več kot leto prej in pet odstotkov več kot v turistično rekordnem letu 2019, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Prihodov tujih turistov je bilo približno 767.000, ustvarili so nekaj manj kot dva milijona prenočitev, vrednosti so se s tem izenačile s tistimi pred epidemijo. Tuji turisti so največkrat prenočili v občini Ljubljana, domači pa v občini Piran. Slednja je bila tudi skupno najbolj obiskana občina.

Od začetka januarja do konca julija je Slovenijo obiskalo okoli 3,3 milijona turistov. Ustvarili so nekaj manj kot 8,7 milijona prenočitev, kar je za približno 4,7 milijona več kot v istem obdobju lani. Domači turisti so ustvarili skoraj 3,5 milijona prenočitev oz. 40 odstotkov vseh prenočitev, tuji pa 5,2 milijona oz. 60 odstotkov vseh, so sporočili podatke iz Statističnega urada RS, o čemer smo že poročali danes.