Istra tik pod vrhom lestvice najbolj obleganih

Amsterdam, Benetke, Barcelona, Dubrovnik ... To so mesta, ki nam najprej pridejo na misel, ko je govora o prenatrpanosti s turisti. Pa vendar se niso znašla na vrhu tovrstnega seznama, ki so ga pripravili pri spletni strani Which? Izkazalo se je, da manjši kraji nosijo največje breme množičnega turizma, poroča Euronews .

Lestvico so sestavili na podlagi treh meril, in sicer števila nočitev, števila turistov na kvadratni kilometer in števila turistov na prebivalca.

Glede na slednje merilo se je na vrhu znašel grški Zakintos s kar 150 turisti na prebivalca, ki, ironično, turiste privablja tudi s še neodkritimi kotički. A v resnici se sooča s hitro naraščajočimi stroški, vse višjimi cenami nepremičnin, okoljsko škodo in pritiski na infrastrukturo.

Takoj za grškim biserom je hrvaška Istra, kjer so našteli 133.467 turistov na 1000 prebivalcev.

Za njo je Fuerteventura, kanarski otok, za katerega se zdi, da je v senci Tenerifa in Gran Canarie, a je na vsakega prebivalca sprejel kar 120 turistov. Na Kanarskih otokih so, spomnimo, poleti potekali protesti proti množičnemu turizmu, a je kljub temu marca letos arhipelag sprejel rekordnih 1,55 milijona tujih obiskovalcev.

Če za merilo postavimo število turistov na kvadratni kilometer, je daleč pred vsemi Pariz, sledijo Atene in za njimi Koebenhavn. Po vrsti so imeli 418.280, 88.535 in 63.944 obiskovalcev na kvadratni kilometer.

Analiza spletne strani Which? po drugi strani izpostavlja tudi najmanj turistične turistične destinacije. Če bi radi svoj mir, obiščite Targovište v Bolgariji, Rybnik na Poljskem ali – presenetljivo – Benevento v Italiji.

Še boljša izbira so romunski Teleorman z 1,21 ali norveški Svalbardi z 2,4 turista na kvadratni kilometer, medtem ko na prav tako norveškem otoku Jan Mayen turistov sploh ni.