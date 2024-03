'Istrske favele: kmetijska in gozdna zemljišča spreminjajo v 'vikendaške parcele''

Uprava mesta Umag je na svoji uradni spletni strani nedavno zapisala, da je Istra postala evropski raj za črnograditelje. Kot so opozorili, sta nezakonita gradnja ter uzurpacija gozdnih in kmetijskih zemljišč, pa tudi pomorskega dobra, "rak rana" občine.

"Zaradi izjemno visokih dobičkov dobro organiziranih posameznikov se kmetijska in gozdna zemljišča spreminjajo v 'vikendaške parcele', ki so realno vredne dva do tri evre na kvadratni meter, prodajajo pa se po 30 do 50 evrov na kvadratni meter. Posledica tega je, da v Istri še naprej nastajajo nelegalna naselja, istrske favele, s tisoči prebivalcev," so zapisali in dodali, da se pred njihovimi očmi dogaja tiha okupacija Istre.

Izpostavili so, da so črne gradnje večinoma delo tujih državljanov, med katerimi je največ Slovencev. Natančno število ilegalnih prebivalcev v t. i. istrskih favelah je po njihovih besedah nemogoče določiti, ocenjujejo pa, da jih je okoli 30.000.

Ocenili so, da je absurdno in nerealno, da "te ilegalne gozdne hiše" v Istri že v nekaj mesecih po postavitvi postanejo "legalne". Lastnike takšnih gradenj bi po njihovih navedbah v drugih evropskih državah deportirali, kritični pa so bili tudi do predsednika istrske županije Miletića. Zapisali so namreč, da Miletić, namesto da bi to največjo težavo Istre povzdignil na raven županije, okupacijo Istre omenja le na slavnostnih sejah.