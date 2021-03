V čoln istrskega ribiča trčil morski pes: 'Meril je okoli osem metrov'

"Na čolnu sem bil sam. Izklopil sem motor in previdno pristopil k velikemu morskemu psu, da bi se prepričal, da ne haluciniram. Iz kratkega videa, ki sem ga posnel, preden sem se odločil zapustiti območje morske živali, je razvidno, da je bil morski pes od mene oddaljen le pol metra. Za kakšnega morskega psa gre, naj ocenijo strokovnjaki. Bil sem pretresen in ni mi bilo vseeno. O vsem sem takoj obvestil prijatelja Velimirja Vrzića , ki je bil prav tako šokiran ," je povedal istrski ribič.

Njegov prijatelj Velimir, ki mu je ribič posredoval fotografije in videoposnetke, je za hrvaški portal 24sata dejal, da se je kasneje tudi sam podal na morje iskat žival, saj se ukvarja s potapljanjem in raziskovanjem morskega dna. Toda Vrzić žal ni imel sreče, saj je morski pes očitno že zapustil področje Koromačnega.

"Moj prijatelj je še vedno šokiran in razumem ga. Takoj ko mi je poslal fotografije in video, sem ga šel iskat, a za zdaj neuspešno. Že vrsto let sva prijatelja in vedno me žene k raziskovanju. Škoda, da v petek nisem šel z njim na ribolov. Njegov čoln je dolg približno šest metrov, pošast pa je bila približno dva metra daljša od čolna," je dodal Vrzić.