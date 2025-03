Italija bi povečala kopenske sile, Francija pospešila pomoč Ukrajini

Italijanska vlada premierke Giorgie Meloni razmišlja o povečanju kopenskih sil za od 30.000 do 40.000 dodatnih vojakov. Cilj je povečati obrambne zmogljivosti Italije in doseči prag približno 135.000 vojakov brez rezervistov.

Povečanje vojske naj bi v skladu z varnostnim načrtom, ki ga po navodilih obrambnega ministra Guida Crosetta pripravlja generalštab italijanske vojske, dosegli v obdobju od petih do osmih let. Dolge časovne okvire so predvideli ne le zaradi usposabljanja ljudi, temveč tudi zaradi dobavnih verig, ki jih je treba znova vzpostaviti, pisanje časnikov povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.