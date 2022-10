Italija bo odpravila obvezno cepljenje proti covidu-19 za zdravstvene delavce

Vlada premierke Giorge Meloni je to odločitev sprejela na prvem zasedanju, odkar sta ji oba domova parlamenta prejšnji teden izglasovala zaupnico. To pomeni, da bo lahko na tisoče zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja, ki so se upirali zahtevi po cepljenju in so bili zato suspendirani, kmalu nadaljevalo delo.

Zaradi zavračanja cepljenja je bilo suspendiranih 3394 zdravnikov, ki se bodo zdaj lahko vrnili na delovna mesta. "Zaradi velikega pomanjkanja kadra v zdravstvu je pomembno, da se suspendirani zdravniki vrnejo na delo," je dejal novi italijanski minister za zdravje Orazio Schillaci.

Vlada namerava odpraviti tudi globo v višini sto evrov, ki je bila januarja uvedena za necepljene Italijane, starejše od 50 let.