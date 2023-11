Italija bo v Albaniji zgradila migrantska centra

Italija bo na severozahodu Albanije postavila dva migrantska centra, sta po doseženem dogovoru sporočila predsednika vlad obeh držav Giorgia Meloni in Edi Rama. V njiju nameravajo namestiti tiste migrante, ki jih bodo zaustavili na morju, ne pa tudi tistih, ki bodo dosegli Italijo.

"Množične nezakonite migracije so pojav, s katerim se nobena članica EU ne more spopadati sama," je na skupni novinarski konferenci z Ramo dejala Melonijeva, ki se je lani na položaj zavihtela prav na krilih obljube, da bo zajezila ilegalne prihode. Namesto tega se je njihovo število občutno povečalo. Letos je preko morja v Italijo prispelo 145 tisoč ljudi, v enakem obdobju lani pa 88 tisoč, piše Politico.

Stranka Melonijeve Bratje Italije je tudi obljubila gradnjo migrantskih centrov zunaj EU in dogovor z Albanijo je prvi korak v to smer. "To se mi zdi zelo evropski dogovor, ki kaže, da lahko skupaj upravljamo migracijske tokove," je poudarila italijanska premierka.

Čeprav bosta postavljena na albanskih tleh, bo na območju centrov veljala italijanska zakonodaja. Odprli naj bi ju do pomladi, vse stroške pa bo prevzel Rim. Melonijeva je še zagotovila, da otrok, nosečnic in drugih ranljivih oseb ne bodo pošiljali v Albanijo, ampak bodo njihove vloge obravnavali v Italiji. Albanija bo po dogovoru letno sprejela do 36 tisoč oseb.

Rama, ki lahko doma pričakuje glasno nasprotovanje načrtu, odločitev za pomoč Italiji zagovarja. "Morda nimamo moči in zmogljivosti, da bi bili rešitev, vendar imamo dolžnost do Italije in zmožnost, da ponudimo roko," je dejal. "Ko Italija pokliče, se mi odzovemo."

Italija je najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Italije, Melonijeva pa ji je znova tudi izrekla podporo na poti v EU.

Medtem pa se je že oglasila italijanska opozicija, ki opozarja, da je načrt nehuman in da ni nikakršnih zagotovil, da bodo pravice migrantov upoštevane.