Italija bo zaradi suše v določenih regijah razglasila izredne razmere

Mesti Pisa in Verona sta omejili porabo vode, v Benetkah in Milanu pa so zaprli nekatere vodnjake. Pomanjkanje vode med drugim ogroža tudi kmetijske pridelke v severnih italijanskih deželah Piemont, Lombardija in Emilija-Romanja.

Pogostost sušnih obdobij v Sredozemlju so mnogi znanstveniki sicer že pripisali podnebnim spremembam.