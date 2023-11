Italija bo zaradi utaje davkov Airbnbju zasegla skoraj 780 milijonov

Italijansko državno tožilstvo trdi, da Airbnbju ni uspelo pobrati davkov od najemodajalcev. Prihodki od najemnin so znašali okoli 3,7 milijarde evrov. Tožilci preiskujejo tudi tri osebe, ki so imele vodilne vloge v podjetju med letoma 2017 in 2021.

Airbnb je v odzivu za BBC zapisal, da je nad potezo italijanskih oblasti "presenečen in razočaran". Njihov tiskovni predstavnik Christopher Nutly je pojasnil, da si sedež podjetja v Evropi že od junija prizadeva rešiti problem z italijansko davčno upravo.

"Prepričani smo, da smo ravnali v celoti v skladu z zakonom in nameravamo uveljavljati svoje pravice," je še dodal.

Najemodajalci morajo v Italiji plačati 21-odstotni davek. Leta 2022 je Airbnb izpodbijal italijansko zakonodajo, ki od Airbnbja in drugih podobnih ponudnikov kratkoročnih najemov zahteva, da najemodajalcem zadržijo 21 odstotkov prihodka od najemnin in znesek nakažejo davčnim organom.

Airbnb je trdil, da so zahteve Italije glede obdavčitve v nasprotju z načelom Evropske unije o svobodi opravljanja storitev v vseh članicah. Sodišče EU je kasneje razsodilo, da mora Airbnb spoštovati italijanske zahteve.