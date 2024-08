Italija bo zvišala davek na dohodek za nove davčne rezidente

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Prijateljica potoži prijateljici: ''Sploh ne vem, kaj naj naredim z možem.'' ''Kaj pa je?'' ''Preveč pije. Vsak večer se vrne pijan domov.'' ''Prestraši ga, pa bo morda nehal.'' ''Kako pa naj ga prestrašim?'' ''Napravi se v strašilo in ga počakaj, da pride domov, potem pa skoči pred njega.'' Ženska uboga nasvet in se zvečer preobleče v strašilo. Ko se mož zvečer primaje okoli vogala, skoči predenj in ga hoče prestrašiti. Mož debelo pogleda in vpraša: ''Hik, hik, kdo si pa ti?'' ''Strašilo …'' ''Še sreča zame. Sem se že ustrašil, da si moja žena.''