Italija dvignila stopnjo pripravljenosti zaradi virusa denga

Ministrstvo za zdravje je navodilo izdalo, potem ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) nedavno sporočila, da presenetljivo povečanje števila okužb z dengo po svetu predstavlja potencialno grožnjo javnemu zdravju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Denga je virusna vročinska bolezen, ki jo prenašajo komarji. Pojavlja se v tropskih in subtropskih predelih sveta, predvsem v urbanih predelih Afrike, Srednje in Južne Amerike, Jugovzhodne Azije, Vzhodnega Sredozemlja in Zahodnega Pacifika, na svoji spletni strani navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Okužba z virusom denge poteka najpogosteje brez simptomov. Kadar se simptomi pojavijo, je bolezen največkrat podobna gripi. Glavni simptomi in znaki so visoka vročina, hud glavobol, bolečine za očmi, v mišicah in sklepih ter izpuščaji. Pri petih odstotkih okuženih oseb bolezen lahko napreduje v hemoragično vročico, ki lahko ogroža življenje.