Tujina

Italija: femicid po novem kaznivo dejanje z dosmrtno ječo

Rim, 26. 11. 2025 08.20 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
17

Italijanski parlament je v torek soglasno podprl zakon, ki femicid opredeljuje kot posebno kaznivo dejanje, ki se kaznuje z dosmrtnim zaporom. Zakon je bil potrjen po nizu umorov žensk, ki so v zadnjih letih pretresli Italijo, premierka Giorgia Meloni pa ga je pozdravila kot orodje za obrambo svobode in dostojanstva vsake ženske.

Italijanska statistična agencija je v torek objavila, da se je lani v državi zgodilo 106 femicidov.
Italijanska statistična agencija je v torek objavila, da se je lani v državi zgodilo 106 femicidov. FOTO: Shutterstock

S sprejemom zakona se bo v kazenski zakonik vnesel dodaten člen, ki uvaja specifično kategorijo femicida kot umora, ki ga motivira spol.

Dejanje, za katerega je obvezna kazen dosmrtni zapor, je opredeljeno kot povzročitev smrti ženske iz različnih razlogov, med drugim iz sovraštva ali diskriminacije. Opredelitev bo veljala tudi za umore, ki bi sledili prekinitvi razmerja s strani ženske ali za omejitev njenih individualnih svoboščin, navedbe zakona povzemajo tuje tiskovne agencije.

Za vladno pobudo, ki jo je že julija potrdil zgornji dom parlamenta, senat, je v torek glasovalo 237 poslancev, proti pa nobeden.

Melonijeva: 'novo orodje za obrambo svobode in dostojanstva vsake ženske'

Premierka Giorgia Meloni je soglasno potrditev označila za pomemben znak kohezije med političnimi stranmi v Italiji in proti "barbarski naravi nasilja nad ženskami". Po njenih besedah gre za novo orodje za obrambo svobode in dostojanstva vsake ženske.

Parlament je zakon simbolično sprejel na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Poročilo Združenih narodovo je ob tem ugotovilo, da je od lani ubitih 83.000 žensk in deklet okrog 50.000 umrlo pod roko intimnih partnerjev ali družinskih članov.

Lani v Italiji 106 femicidov

Italijanska statistična agencija je v torek objavila, da se je lani v državi zgodilo 106 femicidov. Umori, ki so temeljili na spolu, so tako predstavljali 91 odstotkov od 116 umorov, v katerih so bile v letu 2024 žrtve ženske. V večini primerov so bili storilci moški iz kroga najožjih sorodnikov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Italija je zakon sprejela po nizu umorov žensk, ki so v zadnjih letih pretresli državo. Eden od bolj odmevnih je bil umor 22-letne Giulie Cecchettin, ki jo je novembra 2023 ubil njen bivši partner.

Po dveh letih intenzivne javne razprave in tudi protestov je parlament na vladno pobudo sprejel zakon, s katerim Italija postaja ena od redkih držav, ki femicid obravnavajo kot ločeno kaznivo dejanje.

italija femicid parlament umori žensk
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
26. 11. 2025 09.58
pri nas si v dveh letih zunaj
ODGOVORI
0 0
slayer2
26. 11. 2025 09.53
+1
Glede na to,koliko migrantov so uvozili,jim bo ta zakon še kako prav prišel!!!
ODGOVORI
1 0
pravica1
26. 11. 2025 09.51
Ne, da branim nasilneze, ampak ne sme biti tako stroga kazen samo zenske umore, za vse more biti enako.
ODGOVORI
0 0
ivan z Doba
26. 11. 2025 09.51
-1
Čestitke Italijanom za pogum! Konec koncev je Vatikan en tistih, ki pošilja ženske za štedilnik in daje moškim vso podporo!
ODGOVORI
1 2
yss
26. 11. 2025 09.41
+6
Končno...dober zgled za države, ki tega še niso sprejele...
ODGOVORI
6 0
GMajky
26. 11. 2025 09.24
+4
naj tak zakon sprejmejo tudi za primer, ko zenska lazno ovadi moskega za posilstvo!!!
ODGOVORI
8 4
koral45
26. 11. 2025 09.14
+9
Vse v redu in prav je tako, to kar se dogaja zasluži najstrožjo kazen. Sem pa že vzpostavil, da pa moški umirajo na sumljiv način in so te smrti neraziskane. Jim ženske mogoče "pomagajo" pri tem na zahrbten in podel način z raznimi preparati? Nihče ne sme nekaznovano poseči po življenju drugega in če je kaj sumljivega, bi morali organi pregona dobro raziskati.
ODGOVORI
10 1
Artechh
26. 11. 2025 08.56
+10
To je drugače deskriminacija. Brezveze... Obratno ista pravila, če jih je manj jih je pač manj kaj igra to vlogo?
ODGOVORI
12 2
Artechh
26. 11. 2025 08.55
+19
Uvazas tretji svet, postaneš tretji svet.
ODGOVORI
21 2
Kumul
26. 11. 2025 08.53
+11
Skoraj ni dne, ko Italijani ne poročajo o kakšnem grozodejstvu. Res žalostno.
ODGOVORI
11 0
Racional-ec
26. 11. 2025 08.50
+10
Sej za zakon… kaj pa ce se zgodi androcid? Je kazen ista?
ODGOVORI
12 2
Volodimir Z.
26. 11. 2025 08.50
+8
Homicid pa bo prekršek.
ODGOVORI
10 2
Cobra007
26. 11. 2025 08.47
+0
PRAVILNO! 💯
ODGOVORI
6 6
Protikomunist
26. 11. 2025 08.42
+1
Ko je majhen, se meče po tleh trgovine, ko mu ne kupijo avtka, starši pa butasto gledajo. Ko zraste in kaj ni po njegovo, dela edino kar zna.
ODGOVORI
5 4
RichPiana
26. 11. 2025 08.57
+1
Italijani so mamini sincki. Mammone. Torej so krive mame?
ODGOVORI
4 3
Protikomunist
26. 11. 2025 09.33
+1
Reče se jim "Mamoni". In ja. Mame so krive.
ODGOVORI
3 2
