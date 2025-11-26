Italija: femicid po novem kaznivo dejanje z dosmrtno ječo

Italijanska statistična agencija je v torek objavila, da se je lani v državi zgodilo 106 femicidov.

S sprejemom zakona se bo v kazenski zakonik vnesel dodaten člen, ki uvaja specifično kategorijo femicida kot umora, ki ga motivira spol.

Dejanje, za katerega je obvezna kazen dosmrtni zapor, je opredeljeno kot povzročitev smrti ženske iz različnih razlogov, med drugim iz sovraštva ali diskriminacije. Opredelitev bo veljala tudi za umore, ki bi sledili prekinitvi razmerja s strani ženske ali za omejitev njenih individualnih svoboščin, navedbe zakona povzemajo tuje tiskovne agencije.

Za vladno pobudo, ki jo je že julija potrdil zgornji dom parlamenta, senat, je v torek glasovalo 237 poslancev, proti pa nobeden.