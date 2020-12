Italija in Hrvaška v primežu slabega vremena

Italija se je znašla v primežu slabega vremena. Intenzivne padavine, ki so jih spremljali močni sunki vetra, so povzročile številne nevšečnosti. Gasilci in pripadniki civilne zaščite so imeli ogromno dela, predvsem zaradi poplav in odstranjevanja dreves in vej s cest. Sprožili so se številni plazovi, ki so od sveta odrezali nekatere zaselke, iz številnih mest pa poročajo o poplavah. Intenzivne padavine so povzročile izpad električne energije, tako je brez elektrike ostalo okoli 1100 odjemalcev.

O močnem deževju in vetru prav tako poročajo z juga Italije, kjer so morali med drugim prekiniti povezave med Neapljem ter otokoma Ischia in Procida ter med Sicilijo in Eolskim otočjem. Poplavljene so številne ceste in kleti, ponekod so morali celo zapreti pokopališča. Slabo vreme naj bi se sicer nadaljevalo tudi danes.

V severni pokrajini Modena je bregove prestopila reka Panaro, zaradi česar so morali evakuirati več deset družin. Nevarno narašča tudi gladina reke Pad. V deželi Benečija (Veneto) so morali gasilci posredovati že več kot 400-krat.

Huda ura tudi na Hrvaškem

Čeprav je v Splitu ponoči nehalo deževati, so nekatere ulice še zmeraj poplavljene, danes poročajo hrvaški mediji. V Splitu so minuli konec tedna padle rekordne količine dežja za december. V noči na soboto so zabeležili, da je v zadnjih 24 urah padlo skoraj 150 litrov dežja na kvadratni meter. Dež je poplavil mestne ulice in številna poslopja. Gasilci so morali posredovati več kot 70-krat. Čeprav je ponoči prenehalo deževati, so na posameznih ulicah v mestu še vedno "bazeni".

Na območju Splita je v nedeljo tudi pihal močan južni veter, ki je dosegel hitrost do 130 kilometrov na uro. Na bolj oddaljenih dalmatinskih otokih, kot je Palagruža, so zabeležili sunke vetra tudi do 143 kilometrov na uro. Valovi so bili visoki nekaj metrov, kar je na nekatere plaže na območju Splita pritegnilo deskarje na vodi.

Iz hrvaškega avtokluba (Hak) so sporočili, da so na območju Splita, Zadra in Reke zaradi vetra prekinjene številne ladijske in katamaranske linije.

Veliko dežja je padlo v nedeljo tudi v hrvaški Istri in na kvarnerskih otokih. V nekaterih krajih pri Pulju je padlo 99 litrov dežja na kvadratni meter, na otoku Cres pa 90 litrov. Gasilci so imeli veliko dela s črpanjem vode iz poplavljenih stanovanjskih objektov. Gladini rek Raša in Mirna še naraščata.

Del prebivalcev hrvaške Istre je imel v nedeljo težave zaradi prekinjene dobave električne energije in pitne vode. Ponekod na območju Labina je veter pihal s hitrostjo skoraj 150 kilometrov na uro. V nekaterih mestih, kot je Rovinj, je morje poplavilo dele mestne obale.