'Italija in Rusija z roko v roki': na reklamnih panojih visijo proruski oglasi

Na panojih po vsej Italiji se je to poletje pojavilo na stotine plakatov s sloganom: "Rusija ni naš sovražnik". Na transparentih pa podoba dveh rok, ki se rokujeta, ena v barvah italijanske, druga v barvah ruske zastave. Spet na drugih se pojavlja tudi zapis: "Dovolj denarja za orožje za Ukrajino in Izrael. Hočemo mir. Zavračamo vojno."

OGLAS

Plakate, ki so se v severni Italiji prvič pojavili junija, opazili pa so jih v Veroni, Modeni, Parmi, Pisi in več mestih v južni italijanski regiji Kalabrija, so po poročanju ameriškega CNN-a plačala združenja, ki so bila ustanovljena v znak protesta proti zaprtju države zaradi covida-19. Vendar pa plakati, ki promovirajo prijateljstvo z Rusijo in ukinitev financiranja za Ukrajino, jezijo ukrajinsko veleposlaništvo v Rimu. "Zelo smo zaskrbljeni zaradi arogantne ruske propagande v Večnem mestu," so zapisali na družbenem omrežju ter ob tem rimsko občino pozvali, naj ponovno razmisli o izdajanju dovoljenj za plakate, ki skušajo povrniti ugled državi agresorski.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Odzivi na zapis veleposlaništva sicer večinoma opozarjajo, da se v Italiji ne bi smela izvajati cenzura in da bi morali zagotoviti svobodo govora. Italijanska zakonodaja ne zahteva, da vsebino plakatov pred objavo odobrijo mesta ali regije. Se pa od podjetij, ki imajo v lasti oglasni prostor, pričakuje, da upoštevajo pravila, ki prepovedujejo podpiranje fašizma ali drugih skrajnih pogledov, je povedal tiskovni predstavnik glavnega italijanskega organa za upravljanje medijev. Odziv regijskih oblasti pa se medtem razlikujejo. Ponekod so plakate odstranili lokalni uradniki, drugje so dovolili, da plakati ostanejo za zakupljeni čas "oglasa". Urad rimskega župana pa je izrazil nezadovoljstvo nad tem, da na plakatih nastopata tako ime mesta kot uradni simbol Rima. Zato so lokalni policiji in oglaševalskemu podjetju, ki je lastnik panojev v Rimu, z odlokom odredili odstranitev vseh plakatov. A kljub ukazu o odstranitvi plakatov so lahko prebivalci Rima in njegovi obiskovalci v petek popoldne takšen plakat še vedno lahko opazovali na trgu Piazza Mazzini. Stvaritelji oglasov se sklicujejo na italijansko ustavo Skupina, ki organizira oglaševalsko akcijo v Rimu, Sovranita Popolare, je v petek na svoji spletni strani objavila obsežen članek, v katerem je prevzela odgovornost za kampanjo ter ob tem citirala 11. člen italijanske ustave, ki pravi, da Italija "zavrača vojno kot instrument agresije na svobodo drugih narodov in kot sredstvo za reševanje mednarodnih sporov". "Italija se pod pogoji enakosti z drugimi državami strinja z omejitvami suverenosti, ki so lahko potrebne za svetovni red, ki zagotavlja mir in pravičnost med narodi. Italija promovira in spodbuja mednarodne organizacije, ki si prizadevajo za takšne cilje," so navedli.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Sovranita Popolare ob tem trdi, da so "politiki, voditelji, stranke, vlada, ki jih podpira zavezniški tisk, vse od ruske invazije na Ukrajino konfigurirali strah", sovražnik pa da je zaradi tega vse bližje napadu na Evropo. "Italijanski vojni hujskači že dve leti spodbujajo rusofobijo, občutek sovraštva do ruskega ljudstva, kulture in umetnosti," so dodali. Ameriški medij je za komentar prosil tudi oglaševalsko podjetje Nuovi Spazi Advertising Srl, vendar pa odgovora niso dobili. Melonijeva uradno podpira nadaljnjo vojaško pomoč Ukrajini Italijanska vlada pod vodstvom Giorgie Meloni uradno in v skladu z resolucijo, ki jo je sprejela Evropska unija, podpira nadaljnjo vojaško pomoč Ukrajini. Melonijeva in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa sta se tudi že večkrat srečala, tudi v Rimu.

Volodimir Zelenski in Giorgia Meloni na srečanju G7 v Italiji FOTO: AP icon-expand