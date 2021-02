Italija: med plazom na pokopališču v morje zdrsnilo na stotine krst

V Camogliju blizu Genove v sosednji Italiji je v ponedeljek med plazom na stoletnem pokopališču v morje s pečine zdrsnilo okoli 200 krst. Plaz je odnesel tudi dve kapeli. Medtem ko so reševalne službe s čolni po morju iskale krste, je župan mesta dejal, da gre za "nepredstavljivo katastrofo".

V Italiji je med plazom na stoletnem pokopališču v morje s pečine zdrsnilo okoli 200 krst.

Krste so bile v pokopališko obzidje umeščene v tradicionalnem italijanskem slogu. Delavcem je uspelo posneti trenutek, ko se je začel plaz. Zidovi so se začeli tresti, nato so razpokali, na koncu pa je del pokopališča po pečini odnesel plaz, poročaBBC.

"Takšen kolaps, ki se je zgodil danes, je zelo težko predvideti in napovedati,"je dejalFrancesco Olivari, župan mesta Camogli. Lokalni delavci so sicer že nekaj dni pred plazom opazili razpoke na klifu in ugotovili, da obstaja nevarnost propada, so pojasnili organi. "Območje je bilo tudi ograjeno, ker je bilo v zadnjih dneh slišati nenavadne škripajoče zvoke," je dejal svetnik mesta CamogliTino Revello.



Pri iskanju ostankov pokopališča in krst pomagajo potapljači iz gasilske enote, gasilci in člani obalne straže. Za zdaj so našli okoli 10 od približno 200 krst, je dejal regionalni ocenjevalec civilne zaščite Giacomo Giampedrone. Dodal je, da so po plazu ogradili območje pod pokopališčem in tako preprečili, da bi v morje zdrsnilo še več krst.

Nastalo je tudi kar nekaj fotografij krst, ki plavajo po blatnem morju.

