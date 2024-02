Italija namerava odvzeti državno odlikovanje Josipu Brozu Titu

Kot izhaja iz zakonskega predloga, bodo državna odlikovanja odvzeli tistim, ki so zagrešili "kruta dejanja in zločine proti človečnosti", tudi po njihovi smrti. V vladajoči stranki Bratje Italije premierke Giorgie Meloni so ob sprejetju predlaganega besedila komisije izrazili zadovoljstvo, saj so se zavzemali za to, da bi jugoslovanskemu maršalu Josipu Brozu Titu odvzeli državno odlikovanje.

Podpredsednik poslanske zbornice Fabio Rampelli in poslanec Walter Rizzetto, oba iz stranke Bratov Italije, menita, da bo parlament z odvzemom odlikovanja Titu vsaj delno popravil krivice, ki da so jih doživeli Italijani v Istri ter vsi, ki so končali v fojbah, poroča Primorski dnevnik.

"To je samo začetek na poti spominjanja na krvave dogodke na vzhodni meji," je po poročanju časnika poudaril Rampelli. Rizzetto, sicer eden od predlagateljev besedila, pa je spomnil na tisoče Italijanov, ki so po njegovih besedah na Titov ukaz umrli v fojbah.